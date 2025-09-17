Transmissão ao vivo de Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Botafogo e Mirassol medem forças na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Botafogo busca a reabilitação no Brasileirão após tropeço na rodada anterior. O Alvinegro foi até o Morumbis encarar o São Paulo e acabou derrotado por 1 a 0.

O Mirassol chega com moral depois de emplacar três vitórias seguidas. Na última delas, o Leão do interior superou o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre.

Botafogo x Mirassol -- Campeonato Brasileiro