Transmissão ao vivo de Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana: veja onde assistir
Bolívar e Atlético-MG medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Bolívar garantiu a vaga nas quartas de final com autoridade. A equipe comandada por Flavio Robatto eliminou Cienciano e Palestino em confrontos anteriores.
Sob nova direção, o Galo aposta suas fichas no mata-mata continental. Jorge Sampaoli foi contratado e tem a missão de melhorar o rendimento do time.
Os mineiros eliminaram o Godoy Cruz na fase anterior. O confronto de volta entre os times vai acontecer no dia 24, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Bolívar x Atlético-MG -- Copa Sul-Americana
- Data e hora: 17 de setembro, às 19h (de Brasília)
- Local: Hernando Siles, em La Paz (BOL)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)