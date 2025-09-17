Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Bayern x Chelsea pela Champions: veja onde assistir

Harry Kane comemora gol marcado pelo Bayern de Munique - Kevin Voigt/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

17/09/2025 14h30

Bayern e Chelsea duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, em jogo válido pela primeira rodada da Champions League.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Bayern foi eliminado nas quartas de final pela Inter de Milão na última edição do torneio. Os alemães perderam por 2 a 1 em casa e empataram em 2 a 2 na Itália, ficando de fora das semifinais.

O Chelsea volta à competição após o quarto lugar na Premier League. Os Blues chegam embalados pelos títulos recentes da Copa do Mundo de Clubes e da Conference League.

Bayern x Chelsea -- Champions League

  • Data e hora: 17 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
  • Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

