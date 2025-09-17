Thaciano espera 'reviver' no Santos após encerrar jejum de quase dois meses

O empate de 1 a 1 do Santos com o Atlético-MG, no último domingo, foi importante para Thaciano. O meio-campista voltou a jogar após quase dois meses.

O jogador de 30 anos não entrava em campo desde 19 de julho, quando o Peixe perdeu por 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Thaciano jogou por pouco mais de 25 minutos.

Desde então, o meio-campista ficou apenas no banco em seis compromissos e nem sequer foi relacionado para a estreia de Juan Pablo Vojvoda, no empate de 1 a 1 com o Fluminense.

Depois do embate com o Tricolor das Laranjeiras, o comandante teve duas semanas livres para treinar e fazer ajustes no time. Assim, Thaciano conseguiu aproveitar para, quem sabe, iniciar uma nova fase no Peixe.

O ex-Bahia ainda não conseguiu se firmar na equipe paulista. Contratado no começo da temporada, o camisa 16 soma 24 jogos pelo clube, sendo oito como titular. São três gols marcados neste período.

Contra o Atlético-MG, Thaciano foi acionado aos 37 minutos do segundo tempo. Pouco tempo depois, os paulistas conseguiram buscar o empate, em gol de pênalti de Tiquinho Soares.

Thaciano entra em campo na Arena MRV

Próximo jogo do Santos

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela