Topo

Esporte

Sydney FC rescinde contrato com Douglas Costa, pois atacante não pode deixar o Brasil

17/09/2025 12h31

(Reuters) - O Sydney FC rescindiu o contrato do atacante brasileiro Douglas Costa por consentimento mútuo depois que o clube disse nesta quarta-feira que o ex-jogador da seleção brasileira está impedido de deixar o Brasil devido a problemas legais não resolvidos e não pode retornar à Austrália.

Costa, uma contratação de destaque da equipe australiana, esperava reviver sua carreira em Sydney quando assinou um contrato de dois anos no ano passado, mas o ex-jogador da seleção brasileira, de 35 anos, não joga pelo time cinco vezes campeão da A-League desde maio.

Apesar da paciência do Sydney em conceder a Douglas Costa mais de dois meses para resolver seus problemas, o clube disse que "questões legais e pessoais em andamento" no Brasil o impediram de deixar seu país natal.

O jogador acabou dizendo ao Sydney que "não havia fim à vista" para sua situação.

"Quero agradecer ao Sydney FC por ter me dado a oportunidade de jogar na Austrália -- foi um ano incrível", disse Douglas Costa, que ganhou vários títulos na Europa com Shakhtar Donetsk, Bayern de Munique e Juventus.

"Lamento muito não poder voltar neste momento devido a questões que preciso resolver em casa, mas sempre me lembrarei com carinho do meu tempo em Sydney."

A saída de Douglas Costa abrirá uma quinta vaga para jogador estrangeiro, que o Sydney poderá preencher em janeiro. A nova temporada da A-League começa em 17 de outubro.

(Reportagem de Rohith Nair, em Bengaluru)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Corinthians divulga venda de ingressos para Clássico Alvinegro feminino contra o Santos

Banco, renovação e Mbappé: jornal lista 'dúvidas' que afetam Vini no Real

Jovens da base aproveitam treinos no profissional e chamam atenção no Corinthians

Alexander-Arnold desfalca Real Madrid por até um mês após exama constatar lesão muscular

Sem paciência? Kayla Harrison cogita plano B caso luta com Amanda Nunes não avance

Internacional se manifesta sobre preços de ingressos no Gre-Nal

Com desfalques, Corinthians faz treino aberto de olho no Sport; veja quem pode voltar

Benfica encaminha retorno de José Mourinho após 25 anos

Sydney FC rescinde contrato com Douglas Costa, pois atacante não pode deixar o Brasil

Mourinho negocia com Benfica, rival histórico e que o eliminou da Champions League há 15 dias

Bia Haddad vence na estreia em Seul e enfrenta alemã na próxima fase