Sydney FC rescinde contrato com Douglas Costa, pois atacante não pode deixar o Brasil

(Reuters) - O Sydney FC rescindiu o contrato do atacante brasileiro Douglas Costa por consentimento mútuo depois que o clube disse nesta quarta-feira que o ex-jogador da seleção brasileira está impedido de deixar o Brasil devido a problemas legais não resolvidos e não pode retornar à Austrália.

Costa, uma contratação de destaque da equipe australiana, esperava reviver sua carreira em Sydney quando assinou um contrato de dois anos no ano passado, mas o ex-jogador da seleção brasileira, de 35 anos, não joga pelo time cinco vezes campeão da A-League desde maio.

Apesar da paciência do Sydney em conceder a Douglas Costa mais de dois meses para resolver seus problemas, o clube disse que "questões legais e pessoais em andamento" no Brasil o impediram de deixar seu país natal.

O jogador acabou dizendo ao Sydney que "não havia fim à vista" para sua situação.

"Quero agradecer ao Sydney FC por ter me dado a oportunidade de jogar na Austrália -- foi um ano incrível", disse Douglas Costa, que ganhou vários títulos na Europa com Shakhtar Donetsk, Bayern de Munique e Juventus.

"Lamento muito não poder voltar neste momento devido a questões que preciso resolver em casa, mas sempre me lembrarei com carinho do meu tempo em Sydney."

A saída de Douglas Costa abrirá uma quinta vaga para jogador estrangeiro, que o Sydney poderá preencher em janeiro. A nova temporada da A-League começa em 17 de outubro.

(Reportagem de Rohith Nair, em Bengaluru)