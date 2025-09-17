Topo

Esporte

Sport inova nas cores da 3ª camisa e deve estrear manto contra Corinthians

Sport lança nova camisa 3 para a temporada 2025/26 - Divulgação/Umbro
Sport lança nova camisa 3 para a temporada 2025/26 Imagem: Divulgação/Umbro
do UOL

Colaboração para o UOL

17/09/2025 18h31

O Sport lançou nesta quarta-feira seu novo uniforme para a temporada 2025/26. A ilustre camisa 3, em azul, tem como inspiração a bandeira do Recife e deve ser estreada contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Composta por dois tons de azul, a camiseta traz também um escudo diferente: um leão dourado com um pequeno símbolo da equipe ao lado. O uniforme conta também como detalhe um brasão do estado na parte de baixo, também na cor dourada.

Nessa camisa, conseguimos materializar uma conexão clara entre o escudo do Sport e a bandeira da cidade do Recife, ressaltando o elemento em comum: O Leão. O Azul e a listra vertical também em clara referência a bandeira, o nosso nome e sobrenome: Sport Recife em destaque nas mangas, mais um vínculo Clube-Cidade.
Eduardo Arruda, vice-presidente de marketing do Sport

Na gola, na parte de trás, há os dizeres "Virtus et Fides" ("Virtude e fé", em português) - além das bandeiras do Sport e do estado.

O uniforme do Leão estará disponível para venda nesta quinta-feira e tem expectativa de estreia contra o Corinthians, pelo Brasileirão, no próximo domingo, no confronto que acontecerá às 17h30 (de Brasília).

Veja mais detalhes da nova camisa 3 do Sport

Sport lança nova camisa 3 para a temporada 2025/26 - Divulgação/Umbro Brasil - Divulgação/Umbro Brasil
Sport lança nova camisa 3 para a temporada 2025/26
Imagem: Divulgação/Umbro Brasil
Sport lança nova camisa 3 para a temporada 2025/26 - Divulgação/Umbro Brasil - Divulgação/Umbro Brasil
Sport lança nova camisa 3 para a temporada 2025/26
Imagem: Divulgação/Umbro Brasil
Sport lança nova camisa 3 para a temporada 2025/26 - Divulgação/Umbro Brasil - Divulgação/Umbro Brasil
Sport lança nova camisa 3 para a temporada 2025/26
Imagem: Divulgação/Umbro Brasil

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Corinthians ganha do Juventude pelo Campeonato Brasileiro sub-17

Preparado! Glover Teixeira garante Alex Poatan "no gás" para enfrentar Ankalaev

Com gol brasileiro, PSG goleia a Atalanta pela estreia na Liga dos Campeões

São Paulo desembarca em Quito para duelo decisivo com a LDU pela Libertadores

Sport inova nas cores da 3ª camisa e deve estrear manto contra Corinthians

Com dois de Thuram, Inter de Milão vence o Ajax na estreia pela Champions

Liverpool marca nos acréscimos e ganha no sufoco do Atlético de Madrid na largada da Champions

Transmissão ao vivo de Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Van Dijk marca no fim, e Liverpool vence Atlético de Madrid em estreia na Champions

Kane brilha com dois gols e Bayern bate campeão do mundo Chelsea em dia de estreia de Estêvão

Champions: Kane dá show e leva Bayern de Munique à vitória sobre o Chelsea