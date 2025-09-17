Site argentino faz perfil de Leila antes do duelo entre Palmeiras e River Plate pela Libertadores

O River Plate enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Antes do confronto, o portal esportivo argentino Olé publicou um perfil da presidente do Verdão, com o título: "Bilionária, de alto perfil e próxima do poder: Leila Pereira, muito mais do que a presidente do Palmeiras".

Foto: Divulgação

Segundo a matéria, o "fenômeno de Leila" foi responsável para que o clube se tornasse, na última década, um dos gigantes das Américas. O texto ainda destaca a dirigente como uma das pessoas mais influentes do Brasil e do futebol sul-americano, citando sua trajetória como advogada, jornalista e empresária de "mão pesada".

Respeito e popularidade

O Olé também relembra o respeito que Leila Pereira conquistou no cenário continental, mencionando a ocasião em que criticou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, após a polêmica fala "uma Libertadores sem os brasileiros seria como ver o Tarzan sem a Chita".

Outro ponto abordado é a popularidade de Leila nas redes sociais, a líder esportiva brasileira mais seguida no Instagram, e a ambição de ser campeão mundial, objetivo que, segundo o site argentino, não parece ser apenas um "sonho mitológico", já que sua gestão tem acumulado uma "enxurrada de títulos" importantes.

Por fim, o perfil conclui que "se dentro de campo a equipe de Abel Ferreira parece um 'cuco' (bicho-papão), fora dele também...".