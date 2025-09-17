Sem paciência? Kayla Harrison cogita plano B caso luta com Amanda Nunes não avance

A detentora do cinturão peso-galo (61 kg) do UFC, Kayla Harrison, sinalizou que pode deixar de lado a aguardada superluta contra Amanda Nunes caso não haja uma definição em breve. Em entrevista ao portal 'MMA Junkie', a norte-americana deixou claro que, embora esteja empolgada com a possibilidade de enfrentar a ex-campeã dupla, não pretende segurar a divisão por tempo indeterminado.

Kayla revelou já ter conversado com sua equipe sobre até quando está disposta a aguardar pela 'Leoa', que anunciou retorno após se aposentar em 2023. A campeã reforçou o desejo de manter o título em atividade e demonstrou respeito pelas demais atletas da categoria.

"Tenho uma ideia de prazo na cabeça. Se eu não tiver nenhuma novidade até certo momento, vou pedir para enfrentar outra oponente. Não é justo com as demais lutadoras. Todas nós temos uma janela curta na carreira. Não quero atrasar o sonho de ninguém", declarou.

Apesar da indefinição, a judoca bicampeã olímpica acredita que o confronto com Nunes ainda deve se concretizar. Segundo ela, o interesse é mútuo, mas os detalhes seguem pendentes. Harrison, no entanto, deixou claro que quer voltar ao octógono no primeiro trimestre de 2026.

Superluta

O possível encontro entre Kayla e Amanda é considerado um dos maiores duelos da história do MMA feminino. Após conquistar o cinturão no UFC 316 com uma performance dominante diante de Julianna Peña, a norte-americana protagonizou uma encarada tensa com a brasileira no centro do cage, alimentando ainda mais as expectativas em torno do confronto.

