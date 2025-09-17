Topo

Esporte

São Paulo x Flamengo: veja onde assistir à Copa do Brasil feminina

17/09/2025 08h00

O São Paulo enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília), no Morumbis, pelas oitavas de final da Copa do Brasil feminina.

A partida será televisionada pelo SporTV, mas você também acompanha tudo aqui no gazetaesportiva.com.

Como chegam as equipes?

O São Paulo se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil feminina ao vencer o Vasco, em pleno São Januário, por 3 a 1. O Tricolor vai em busca do título para não passar a temporada em branco, já que foi eliminado pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Brasileiro.

Já o Flamengo avançou de fase ao golear o Operário-MS por 6 a 0. No Brasileirão, o time rubro-negro caiu nas quartas de final para o Palmeiras.

Arbitragem

Tainan Bordignon Somensi (SC) apita o jogo, auxiliado por Leandra Aires Cossette  (SP) e Giovanni Crescencio (SP).

