São Paulo x Flamengo: veja onde assistir à Copa do Brasil feminina
O São Paulo enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília), no Morumbis, pelas oitavas de final da Copa do Brasil feminina.
A partida será televisionada pelo SporTV, mas você também acompanha tudo aqui no gazetaesportiva.com.
Como chegam as equipes?
O São Paulo se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil feminina ao vencer o Vasco, em pleno São Januário, por 3 a 1. O Tricolor vai em busca do título para não passar a temporada em branco, já que foi eliminado pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Brasileiro.
Já o Flamengo avançou de fase ao golear o Operário-MS por 6 a 0. No Brasileirão, o time rubro-negro caiu nas quartas de final para o Palmeiras.
Arbitragem
Tainan Bordignon Somensi (SC) apita o jogo, auxiliado por Leandra Aires Cossette (SP) e Giovanni Crescencio (SP).