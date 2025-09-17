São Paulo vence Flamengo com golaço e vai às quartas da Copa do Brasil feminina

O São Paulo venceu o Flamengo nesta quarta-feira, por 1 a 0, no Morumbis, pelas oitavas de final da Copa do Brasil feminina, graças a um golaço de Duda Serrana no segundo tempo.

Com o resultado, o Tricolor avançou às quartas de final da competição e agora aguarda o sorteio na próxima sexta-feira para descobrir quem será seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil feminina.

Já confirmaram vaga nas quartas de final da Copa do Brasil feminina o Bahia, Corinthians, Red Bull Bragantino e Sport.

O jogo

O São Paulo foi superior ao Flamengo no primeiro tempo, mas teve dificuldades de converter o volume de jogo em gols. Embora tenha tido mais posse de bola e buscado balançar as redes, o time tricolor não conseguiu infiltrar na defesa rubro-negra a ponto de ficar em uma posição privilegiada para concluir as jogadas.

Mas, depois de tanto insistir, o São Paulo foi premiado com o gol no segundo tempo. Aos 17 minutos, Duda Serrana dominou na entrada da área após rebatida da defesa do Flamengo e acertou em cheio na bola, encobrindo a goleira rubro-negra e marcando um golaço no Morumbis.

Nos minutos finais, o Flamengo se viu obrigado a ir com tudo para cima do São Paulo a fim de buscar o empate e levar a decisão para os pênaltis. O Tricolor, por sua vez, não se limitou a apenas se defender e tentou ocupar o campo de ataque para manter as adversárias longe de sua meta. Assim, coube às donos da casa apenas administrarem a vantagem para confirmar a classificação às quartas de final da Copa do Brasil feminina.