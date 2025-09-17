São Paulo tem reforços para ida contra a LDU na Liberta; veja provável time

Topo

Enzo Díaz, durante São Paulo x Atlético Nacional, pela Libertadores Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

17/09/2025 17h35

O São Paulo deve contar com o retorno de Ferreirinha e Enzo Díaz para o primeiro ato da decisão contra a LDU, por vaga na semifinal da Copa Libertadores.

Retornos

Ferreirinha pode ser titular do Tricolor no jogo de ida das quartas de final do continental, em Quito, no Equador. O atacante sentiu um incômodo no adutor da coxa esquerda e foi desfalque na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no final de semana. Ele está relacionado.

No embate de domingo, inclusive, o clube correu risco de ter duas novas baixas: os laterais Wendell, que acusou o mesmo problema de Ferreira, e Enzo Díaz, com uma entorse no tornozelo esquerdo. Ambos, contudo, também têm sinal verde para retornar, e Enzo deve ser titular na ala esquerda.

Apesar disso, Lucas Moura e Oscar, pilares do atual elenco, seguem sem poder atuar. A corrida neste momento é para que ambos estejam pelo menos no banco de reservas para o jogo de volta, na próxima semana.

Concorrência

Ademais, Ferraresi, poupado contra o Botafogo, deve retornar à zaga, no lugar de Rafael Tolói. Assim, o São Paulo deverá ter o trio de zaga preferido de Hernán Crespo, com o venezuelano ao lado de Arboleda e Alan Franco.

No centro do campo, fica a disputa entre Bobadilla e Pablo Maia pelo posto de primeiro volante. Na articulação, Marcos Antônio e Rodriguinho completam a formação.

À frente, Luciano comanda o ataque, ao lado de Ferreira, que pode retornar. Dinenno, que anotou o gol da vitória no final de semana, deve aparecer no banco.

Caso Crespo opte por Ferreira no banco, poderia 'encorpar' o meio-campo, com Bobadilla, Maia, Marcos Antônio e Rodriguinho.

Provável escalação do São Paulo contra a LDU

Um provável São Paulo para esta quinta-feira tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreirinha e Luciano.

