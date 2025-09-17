Topo

Esporte

São Paulo perde do Flamengo e é eliminado no Brasileiro sub-17

17/09/2025 17h25

O São Paulo está eliminado do Campeonato Brasileiro sub-17. Nesta quarta-feira, o Tricolor foi derrotado pelo Flamengo, por 1 a 0, na Gávea, pela 18ª rodada da competição.

João Vitor foi o autor do único gol da partida, marcado logo no primeiro minuto. Com o resultado, o Flamengo foi à quarta colocação, com 34 pontos, e já está garantido nas quartas de final do Brasileirão sub-17.

O São Paulo, por sua vez, não possui mais chances matemáticas de avançar para a próxima fase, uma vez que está em 12º lugar, com 26 pontos, e não há como alcançar o oitavo colocado, que é o último a garantir uma vaga nas quartas de final.

O time sub-17 tricolor volta a entrar em campo no próximo sábado, às 11h (de Brasília), em Cotia, pelo Campeonato Paulista da categoria, contra o Corinthians. Já pelo Brasileiro, o São Paulo encerra sua participação na terça-feira, às 15h, também em Cotia, contra o Bahia.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Transmissão ao vivo de Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Van Dijk marca no fim, e Liverpool vence Atlético de Madrid em estreia na Champions

Kane brilha com dois gols e Bayern bate campeão do mundo Chelsea em dia de estreia de Estêvão

Champions: Kane dá show e leva Bayern de Munique à vitória sobre o Chelsea

Com dois de Kane, Bayern vence Chelsea em estreia de Estêvão na Champions

Marquinhos completa 12 anos da estreia no PSG com gol e campeão larga com goleada na Champions

Marquinhos faz gol-relâmpago, PSG atropela e goleia Atalanta na Champions

Santos pode rescindir com Arão? O que se sabe sobre situação

Santos deve cobrar melhor desempenho de Neymar? Musetti avalia

São Paulo tem reforços para ida contra a LDU na Liberta; veja provável time

Transmissão ao vivo de Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana: veja onde assistir