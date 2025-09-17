São Paulo perde do Flamengo e é eliminado no Brasileiro sub-17
O São Paulo está eliminado do Campeonato Brasileiro sub-17. Nesta quarta-feira, o Tricolor foi derrotado pelo Flamengo, por 1 a 0, na Gávea, pela 18ª rodada da competição.
João Vitor foi o autor do único gol da partida, marcado logo no primeiro minuto. Com o resultado, o Flamengo foi à quarta colocação, com 34 pontos, e já está garantido nas quartas de final do Brasileirão sub-17.
O São Paulo, por sua vez, não possui mais chances matemáticas de avançar para a próxima fase, uma vez que está em 12º lugar, com 26 pontos, e não há como alcançar o oitavo colocado, que é o último a garantir uma vaga nas quartas de final.
O time sub-17 tricolor volta a entrar em campo no próximo sábado, às 11h (de Brasília), em Cotia, pelo Campeonato Paulista da categoria, contra o Corinthians. Já pelo Brasileiro, o São Paulo encerra sua participação na terça-feira, às 15h, também em Cotia, contra o Bahia.