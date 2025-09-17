Topo

Esporte

São Paulo embarca para Quito em busca de quebra de tabu contra a LDU

17/09/2025 10h51

"Início da nossa viagem para o Equador! A delegação segue para o aeroporto." Foi assim que o São Paulo registrou, em suas redes sociais, a saída da equipe rumo a Quito, onde enfrenta a LDU nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Mudança de logística

O clube havia planejado desembarcar em Guayaquil, cidade no nível do mar, para realizar o treino de véspera e só depois seguir para a capital do Equador. A ideia era minimizar os efeitos da altitude de mais de 2.800 metros.

No entanto, o aeroporto de Guayaquil está em reformas e não pôde receber o voo fretado da delegação, que precisou alterar o cronograma e viajar diretamente para Quito.

Com chegada prevista para 17h30 (de Brasília) desta quarta-feira, o São Paulo decidiu não realizar treino em campo, evitando desgaste a menos de 24 horas do jogo. A preparação final será apenas uma ativação leve no hotel da delegação.

LDU x São Paulo: tabu a ser quebrado

O histórico não é favorável ao Tricolor: em três confrontos no Equador contra a LDU, foram três derrotas. Agora, sob o comando de Hernán Crespo, a equipe paulista busca, enfim, encerrar esse jejum e voltar ao Brasil em vantagem na briga por uma vaga na semifinal da Libertadores.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Onde vai passar Bayern x Chelsea pela Champions League? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

São Paulo embarca para Quito em busca de quebra de tabu contra a LDU

Alison dos Santos toca em barreira, mas se recupera e vai à final dos 400m no Mundial de Tóquio

Quem é a brasileira que brilhou no 'Oscar' do surfe de ondas gigantes

Alison dos Santos avança à final dos 400m com barreiras no Mundial

Kaio Jorge, Endrick e mais: relembre jogadores dispensados pelo São Paulo na base

Paulo Borrachinha afasta possível combate contra Caio Borralho no UFC: "Irrelevante"

River Plate vai na contramão da Argentina e gasta mais até do que o Flamengo

Lucas Moura comemora retorno de Luiz Gustavo aos treinos no São Paulo

Bia Haddad leva susto, mas confirma favoritismo com vitória em estreia no WTA de Seul