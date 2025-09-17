São Paulo embarca para Quito em busca de quebra de tabu contra a LDU

"Início da nossa viagem para o Equador! A delegação segue para o aeroporto." Foi assim que o São Paulo registrou, em suas redes sociais, a saída da equipe rumo a Quito, onde enfrenta a LDU nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Mudança de logística

O clube havia planejado desembarcar em Guayaquil, cidade no nível do mar, para realizar o treino de véspera e só depois seguir para a capital do Equador. A ideia era minimizar os efeitos da altitude de mais de 2.800 metros.

No entanto, o aeroporto de Guayaquil está em reformas e não pôde receber o voo fretado da delegação, que precisou alterar o cronograma e viajar diretamente para Quito.

Com chegada prevista para 17h30 (de Brasília) desta quarta-feira, o São Paulo decidiu não realizar treino em campo, evitando desgaste a menos de 24 horas do jogo. A preparação final será apenas uma ativação leve no hotel da delegação.

LDU x São Paulo: tabu a ser quebrado

O histórico não é favorável ao Tricolor: em três confrontos no Equador contra a LDU, foram três derrotas. Agora, sob o comando de Hernán Crespo, a equipe paulista busca, enfim, encerrar esse jejum e voltar ao Brasil em vantagem na briga por uma vaga na semifinal da Libertadores.