Esporte

São Paulo desembarca em Quito para duelo decisivo com a LDU pela Libertadores

17/09/2025 18h40

A delegação do São Paulo desembarcou em Quito no fim da tarde desta quarta-feira para o duelo decisivo com a LDU, nesta quinta, às 19h (de Brasília), no estádio Casa Blanca, no Equador, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

O elenco viajou para Quito no fim da manhã desta quarta-feira em voo fretado. Por isso, o técnico Hernán Crespo não teve a oportunidade de comandar o treino de véspera da partida, como habitualmente acontece.

O motivo de o São Paulo não ter treinado um dia antes do jogo se deve ao fato do longo deslocamento. Caso o Tricolor trabalhasse ao chegar em Quito, haveria uma janela de descanso de menos de 24h até o jogo contra a LDU.

Justamente por isso, está prevista apenas uma ativação no hotel em que a delegação do São Paulo está hospedada para que os jogadores possam ao menos se movimentarem antes do importantíssimo confronto pela Libertadores.

O São Paulo jamais venceu a LDU em Quito. São três derrotas em três jogos. Nesta quinta-feira, os comandados do técnico Hernán Crespo tentarão, enfim, acabar com essa sina para se aproximarem da tão sonhava vaga na semifinal da Libertadores.

