São Paulo celebra 60 anos de Pintado, campeão da Libertadores e do Mundial

O São Paulo utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira para homenagear um dos grandes nomes de sua história: o ex-volante Pintado, que completa 60 anos de idade. Conhecido pela raça e entrega em campo, o ex-jogador marcou época no Tricolor e fez parte de uma geração vitoriosa.

Conquistas históricas

Com a camisa são-paulina, Pintado foi bicampeão da Copa Libertadores da América, em 1992 e 1993, e levantou o troféu do Mundial de Clubes de 1992, contra o Barcelona. Além disso, também conquistou dois títulos paulistas, em 1985 e 1992.

Identificação com o clube

O ex-volante teve duas passagens como atleta pelo São Paulo e se consolidou como um símbolo de dedicação. Sua postura aguerrida em campo o transformou em um dos jogadores mais lembrados pela torcida tricolor quando se fala em raça e empenho.

Na publicação, o clube destacou: "Parabéns, Pintado! O campeão do mundo completa 60 anos! Integrante de um time histórico do Tricolor, o volante foi campeão das CONMEBOL Libertadores de 1992 e 1993, do Mundial de 1992 e dos Paulistas de 1985 e 1992. Felicidades!"

Na comissão técnica

Pintado também trabalhou no São Paulo como auxiliar técnico, entre 2016 e 2017, chegando a assumir interinamente o time em duas oportunidades, após as saídas de Ricardo Gomes e Rogério Ceni do comando da equipe.