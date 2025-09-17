São Paulo abre mão de treino e monta logística especial para duelo com a LDU; entenda

O São Paulo abriu mão de um último dia de treino antes de enfrentar a LDU, quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Casablanca, em Quito, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

O clube montou uma logística especial para chegar à capital do Equador e, por isso, não realizará a atividade de véspera do jogo nesta quarta-feira, dia em que embarca para Quito.

Inicialmente, o São Paulo planejava desembarcar em Guayaquil, cidade no nível do mar, e treinar por lá antes de seguir para a capital do Equador a fim de minimizar os efeitos da altitude de mais de 2800m.

O aeroporto de Guayaquil, no entanto, passa por reformas e não poderia receber o voo fretado do São Paulo, que acabou sendo obrigado a mudar o planejamento de última hora e ir diretamente para Quito.

O São Paulo deverá chegar na capital equatoriana por volta das 17h30 (de Brasília), 15h30 no horário local. Caso optasse por treinar no período da noite, o elenco trabalharia faltando menos de 24h para a partida, o que poderia gerar um desgaste maior aos atletas.

Justamente por isso, está planejada apenas uma ativação no hotel em que a delegação ficará hospedada, até porque o duelo com a LDU acontece nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), 17h no horário local.

O São Paulo jamais venceu a LDU no Equador. Em três jogos foram três derrotas. Desta vez, os comandados de Hernán Crespo irão a campo tentando, enfim, acabar com essa sina e voltar para o Brasil mais próximos da tão sonhada vaga na semifinal da Libertadores.