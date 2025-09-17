Santos vence o Cruzeiro e se mantém vivo na briga por uma vaga no Brasileirão sub-17
No Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o Santos venceu o Cruzeiro por 3 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Os gols do Peixe foram marcados por Vinicius Fabri, Davi Fernandes e Nogueira.Situação da tabela
Com a vitória, o Santos ainda se mantém com chances de classificação à próxima fase do Brasileirão. O Peixe agora possui 31 pontos após 18 jogos, na luta por um espaço entre os oito melhores da fase inicial.
O Cruzeiro, por sua vez, está eliminado, pois não possui mais chances matemáticas de classificação.
Os gols do jogo
O Santos abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela lateral direita, Vinicius Fabri recebeu na área e finalizou por debaixo das pernas do goleiro cruzeirense.
Depois, aos 32 minutos, Davi Fernandes recebeu na entrada da área, limpou a marcação e finalizou firme, marcando o segundo do Peixe.
Por fim, aos 20 minutos do segundo tempo, o Santos fez o terceiro com um golaço de Nogueira. O atacante driblou dos marcadores e arriscou de fora da área. A bola bateu no travessão e entrou no fundo do gol.
Próximos jogos
Santos
- Enfrenta o Marília no sábado, fora de casa, às 11h (de Brasília), pelo Campeonato Paulista da categoria.
Cruzeiro
- No mesmo dia e horário, o Cruzeiro enfrenta o Coimbra, pelo Campeonato Mineiro.