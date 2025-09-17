Topo

Esporte

Santos pode rescindir com Arão? O que se sabe sobre situação

do UOL

Do UOL, em São Paulo

17/09/2025 17h44

O futuro de Willian Arão no Santos segue indefinido diante do impasse entre o volante e o clube, disse Lucas Musetti, na Live do Santos.

Desde julho, Arão relata dores na panturrilha, enquanto o departamento médico aponta apenas um edema muscular, sem gravidade. O afastamento prolongado do atleta gerou desconfiança e incômodo entre dirigentes e jogadores.

O que está existindo no Santos, para que vocês entendam bem, é uma espécie de guerra fria entre o Departamento de Saúde do Santos e o Willian Arão. É algo que nos últimos dias está sendo melhor gerido, mas o Arão entende que o Santos errou ao colocar à disposição lá atrás e por isso ele se machucou.

Relacionadas

Empresário de Bakambu diz que Santos ficou perto de contratar atacante

Alexis Duarte explica como joga e se coloca à disposição de Vojvoda

Goleiro Brazão: o que é concussão e como ela mudou a regra do futebol

E o Departamento de Saúde do Santos entende que, por conta desse suposto erro de avaliação, o Arão não treine como se espera, não se esforce como se espera, e o Arão, duvidando dos profissionais do Santos, contatou um fisioterapeuta que trabalhou com ele no Flamengo.

É um caso que o Santos já está meio de saco cheio. E está avaliando, sim, o fim do contrato atual, a rescisão do contrato. Se esse cenário continuar.
Lucas Musetti

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Sport inova nas cores da 3ª camisa e deve estrear manto contra Corinthians

Liverpool marca nos acréscimos e ganha no sufoco do Atlético de Madrid na largada da Champions

Transmissão ao vivo de Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Van Dijk marca no fim, e Liverpool vence Atlético de Madrid em estreia na Champions

Kane brilha com dois gols e Bayern bate campeão do mundo Chelsea em dia de estreia de Estêvão

Champions: Kane dá show e leva Bayern de Munique à vitória sobre o Chelsea

Com dois de Kane, Bayern vence Chelsea em estreia de Estêvão na Champions

Marquinhos completa 12 anos da estreia no PSG com gol e campeão larga com goleada na Champions

Marquinhos faz gol-relâmpago, PSG atropela e goleia Atalanta na Champions

Santos pode rescindir com Arão? O que se sabe sobre situação

Santos deve cobrar melhor desempenho de Neymar? Musetti avalia