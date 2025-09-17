Santos pode rescindir com Arão? O que se sabe sobre situação

O futuro de Willian Arão no Santos segue indefinido diante do impasse entre o volante e o clube, disse Lucas Musetti, na Live do Santos.

Desde julho, Arão relata dores na panturrilha, enquanto o departamento médico aponta apenas um edema muscular, sem gravidade. O afastamento prolongado do atleta gerou desconfiança e incômodo entre dirigentes e jogadores.

O que está existindo no Santos, para que vocês entendam bem, é uma espécie de guerra fria entre o Departamento de Saúde do Santos e o Willian Arão. É algo que nos últimos dias está sendo melhor gerido, mas o Arão entende que o Santos errou ao colocar à disposição lá atrás e por isso ele se machucou.

E o Departamento de Saúde do Santos entende que, por conta desse suposto erro de avaliação, o Arão não treine como se espera, não se esforce como se espera, e o Arão, duvidando dos profissionais do Santos, contatou um fisioterapeuta que trabalhou com ele no Flamengo.

É um caso que o Santos já está meio de saco cheio. E está avaliando, sim, o fim do contrato atual, a rescisão do contrato. Se esse cenário continuar.

Lucas Musetti

