Santos faz parceria para modernizar o CT Rei Pelé: 'Cuidar do atleta dentro e fora do campo'

Em situação delicada na classificação do Brasileirão, com 23 pontos na 16ª colocação - um a mais que o Vitória, primeiro no rebaixamento - , o Santos vem trabalhando nos bastidores para dar mais condições de trabalho a seus jogadores. O clube anunciou parceria com empresa do ramo mobiliário e até o fim do mês modernizará os alojamentos do CT Rei Pelé e também a sala de imprensa.

O inédito acordo com a WePlan tem prazo de entrega das obras até o fim de setembro. Será uma reforma estratégica e estrutural, visando deixar os ambientes mais modernos. Segundo o Santos, as obras garantirão "descanso e recuperação física ideal', prometendo impacto dentro de campo.

"Modernizar o CT Rei Pelé é cuidar do atleta dentro e fora do campo. É oferecer estrutura de excelência que inspira performance e motivação", disse Sandra Ganzert, CEO da Weplan. "Para a WePlan é uma honra fazer parte do legado de um clube tão icônico."

O presidente Marcelo Teixeira celebrou a parceria e mostrou-se empolgado por mais uma obra aprimorando o patrimônio santista. O dirigente exalta também dar mais tecnologia e conforto aos jornalistas que acompanham o dia a dia do clube.

"É um investimento no patrimônio. Estamos evoluindo nesses investimentos com parcerias importantes, junto com a NR Sports e as empresas que estão juntas com a gente, como a WePlan, que entenderam as exigências e necessidades desse momentos", afirmou o dirigente, exaltando o trabalho das empresas. "Estão fazendo esforços para que a gente transforme o Recanto dos Alvinegros em um ambiente totalmente diferente, amplo, mais apropriado para as nossas concentrações e todos os trabalhos que acontecem no CT Rei Pelé.

O Santos trabalha forte para desencantar após quatro tropeços seguidos - vem de duas derrotas, diante de Vasco (6 a 0) e Bahia (2 a 0) e empates com Fluminense (0 a 0) e Atlético-MG (1 a 1). O time recebe o São Paulo, domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, ciente que precisa de um triunfo sob risco de fechar a rodada entre os times da faixa de queda.