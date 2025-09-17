Santos deve cobrar melhor desempenho de Neymar? Musetti avalia

A cobrança sobre Neymar deveria aumentar por parte da direção do Santos e da comissão técnica, avaliou Lucas Musetti, na Live do Clube.

Com 23 pontos em 22 jogos, o Santos é o 16º colocado do Brasileirão, apenas uma posição acima do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Para o analista, Vojvoda mostra disposição para exigir mais de Neymar, que tem números modestos e atuações discretas em 2025.

A gente tem muito cuidado para falar de Neymar, porque a gente mexe com a idolatria das pessoas. [...] Acho que agora o torcedor está percebendo que de fato o Neymar está devendo. E é um exercício de reflexão que eu sugiro, que eu acho que ajuda muito. Quando você quer avaliar alguma coisa, para tentar avaliar de uma forma mais fria, é você pensar se fosse outra pessoa.

Se fosse o Guilherme, se fosse o Thaciano, jogando o que o Neymar tem jogado, o que jogou contra o Galo, a gente estaria criticando mais do que se critica. Porque do Neymar você espera muito e o Neymar está entregando muito menos

Lucas Musetti

