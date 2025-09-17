Santos começa nesta quarta a venda de ingressos para clássico contra o São Paulo

Visando uma Vila Belmiro lotada, o Santos começou nesta quarta-feira a venda de ingressos para o jogo diante do São Paulo em casa, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A prioridade de compra dos ingressos é aberta de acordo com a quantidade de estrelas. Além disso, o reconhecimento facial será utilizado para compra de ingresso e acesso ao estádio em todos os setores.

Com 23 pontos em 22 jogos, o Santos é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro. O Peixe tem seis vitórias no torneio e um jogo a menos.

Começa hoje a venda de ingressos para Santos x São Paulo, na Vila Belmiro! ???? O jogo está marcado para este domingo (21), às 20h30. A prioridade de compra é aberta de acordo com a quantidade de estrelas. Confira o cronograma completo: ?? Abertura cadeiras

?????????? 13... pic.twitter.com/HRVk9TYJ88 ? Santos FC (@SantosFC) September 17, 2025

Confira o cronograma de vendas completo:

Data de Início das vendas (web)



Quarta-feira (17/09) - 13 horas - Apenas Sócios



Quarta-feira (17/09) - 17 horas - Público geral (Santos Mais Popular)

Prioridade 1: Rating (cinco estrelas) - 13 horas - 17/09



Prioridade 2: Rating (quatro estrelas) - 14 horas - 17/09



Prioridade 3: Rating (três estrelas) - 15 horas - 17/09



Prioridade 4: Rating (duas estrelas) - 16 horas - 17/09



Prioridade 5: Público geral (Santos Mais Popular) - 18 horas - 17/09

PREÇOS DOS INGRESSOS

Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)



Inteira: R$ 160,00



Meia: R$ 80,00



Silver: R$ 40,00



Gold: R$ 20,00



Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)



Inteira: R$ 160,00



Meia: R$ 80,00



Silver: R$ 40,00



Gold: R$ 20,00



Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (P19)



Inteira: R$ 160,00



Meia: R$ 80,00



Silver: R$ 40,00



Gold: R$ 20,00



Black: Gratuito

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)



Inteira: R$ 235,00



Meia: R$ 117,50



Silver: R$ 88,13



Gold: R$ 58,75



Black: R$ 29,38

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)



Inteira: R$ 235,00



Meia: R$ 117,50



Silver: R$ 88,13



Gold: R$ 58,75



Black: R$ 29,38

PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)



Inteira: R$ 235,00



Meia: R$ 117,50



Silver: R$ 88,13



Gold: R$ 58,75



Black: R$ 29,38

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)



Inteira: R$ 235,00



Meia: R$ 117,50



Silver: R$ 88,13



Gold: R$ 58,75



Black: R$ 29,38

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)



Inteira: R$ 235,00



Meia: R$ 117,50



Silver: R$ 88,13



Gold: R$ 58,75



Black: R$29,38

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)



Inteira: R$ 235,00



Meia: R$ 117,50



Silver: R$ 88,13



Gold: R$ 58,75



Black: R$ 29,38

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 73,75



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 36,88



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 73,75



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 36,88



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito