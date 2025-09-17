Santos começa nesta quarta a venda de ingressos para clássico contra o São Paulo
Visando uma Vila Belmiro lotada, o Santos começou nesta quarta-feira a venda de ingressos para o jogo diante do São Paulo em casa, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A prioridade de compra dos ingressos é aberta de acordo com a quantidade de estrelas. Além disso, o reconhecimento facial será utilizado para compra de ingresso e acesso ao estádio em todos os setores.
Com 23 pontos em 22 jogos, o Santos é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro. O Peixe tem seis vitórias no torneio e um jogo a menos.Confira o cronograma de vendas completo:
Data de Início das vendas (web)
Quarta-feira (17/09) - 13 horas - Apenas Sócios
Quarta-feira (17/09) - 17 horas - Público geral (Santos Mais Popular)
Prioridade 1: Rating (cinco estrelas) - 13 horas - 17/09
Prioridade 2: Rating (quatro estrelas) - 14 horas - 17/09
Prioridade 3: Rating (três estrelas) - 15 horas - 17/09
Prioridade 4: Rating (duas estrelas) - 16 horas - 17/09
Prioridade 5: Público geral (Santos Mais Popular) - 18 horas - 17/09
PREÇOS DOS INGRESSOS
Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)
Inteira: R$ 160,00
Meia: R$ 80,00
Silver: R$ 40,00
Gold: R$ 20,00
Black: Gratuito
Arquibancada José de Alencar (P 24)
Inteira: R$ 160,00
Meia: R$ 80,00
Silver: R$ 40,00
Gold: R$ 20,00
Black: Gratuito
Arquibancada Princesa Isabel (P19)
Inteira: R$ 160,00
Meia: R$ 80,00
Silver: R$ 40,00
Gold: R$ 20,00
Black: Gratuito
PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$ 29,38
Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$ 29,38
PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$ 29,38
Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$ 29,38
Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$29,38
Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$ 29,38
Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 73,75
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 36,88
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 73,75
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 36,88
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito