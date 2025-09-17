Topo

Esporte

Santos começa nesta quarta a venda de ingressos para clássico contra o São Paulo

17/09/2025 13h44

Visando uma Vila Belmiro lotada, o Santos começou nesta quarta-feira a venda de ingressos para o jogo diante do São Paulo em casa, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A prioridade de compra dos ingressos é aberta de acordo com a quantidade de estrelas. Além disso, o reconhecimento facial será utilizado para compra de ingresso e acesso ao estádio em todos os setores.

Com 23 pontos em 22 jogos, o Santos é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro. O Peixe tem seis vitórias no torneio e um jogo a menos.

Confira o cronograma de vendas completo:

Data de Início das vendas (web)

Quarta-feira (17/09) - 13 horas - Apenas Sócios

Quarta-feira (17/09) - 17 horas - Público geral (Santos Mais Popular)

Prioridade 1: Rating (cinco estrelas) - 13 horas - 17/09

Prioridade 2: Rating (quatro estrelas) - 14 horas - 17/09

Prioridade 3: Rating (três estrelas) - 15 horas - 17/09

Prioridade 4: Rating (duas estrelas) - 16 horas - 17/09

Prioridade 5: Público geral (Santos Mais Popular) - 18 horas - 17/09

PREÇOS DOS INGRESSOS

Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)

Inteira: R$ 160,00

Meia: R$ 80,00

Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)

Inteira: R$ 160,00

Meia: R$ 80,00

Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (P19)

Inteira: R$ 160,00

Meia: R$ 80,00

Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)

Inteira: R$ 235,00

Meia: R$ 117,50

Silver: R$ 88,13

Gold: R$ 58,75

Black: R$ 29,38

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)

Inteira: R$ 235,00

Meia: R$ 117,50

Silver: R$ 88,13

Gold: R$ 58,75

Black: R$ 29,38

PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)

Inteira: R$ 235,00

Meia: R$ 117,50

Silver: R$ 88,13

Gold: R$ 58,75

Black: R$ 29,38

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)

Inteira: R$ 235,00

Meia: R$ 117,50

Silver: R$ 88,13

Gold: R$ 58,75

Black: R$ 29,38

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)

Inteira: R$ 235,00

Meia: R$ 117,50

Silver: R$ 88,13

Gold: R$ 58,75

Black: R$29,38

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)

Inteira: R$ 235,00

Meia: R$ 117,50

Silver: R$ 88,13

Gold: R$ 58,75

Black: R$ 29,38

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 73,75

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 36,88

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 73,75

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 36,88

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Esporte

