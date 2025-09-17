Santos avança em preparação para pegar o São Paulo

Nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, o Santos avançou em sua preparação para enfrentar o São Paulo, em clássico válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes duelam no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Os jogadores do Alvinegro Praiano iniciaram o dia com o aquecimento no gramado e, na sequência, fizeram um trabalho com bola sob o comando de Vojvoda e sua comissão técnica. Para o San-São, o treinador argentino contará com a volta do meia Rollheiser, que cumpriu suspensão contra o Atlético-MG.

Outra novidade é Alexis Duarte, zagueiro recém-contratado pelo Peixe. O jogador paraguaio já está regularizado no BID da CBF e pode estrear.

Por outro lado, devido ao protocolo de concussão foi acionado pela CBF, Brazão precisará passar mais quatro dias fora dos treinos do Santos e só será liberado após exames detalhados. Caso tudo ocorra corretamente neste prazo, o arqueiro só poderia participar das atividades na véspera da partida.

Já Zé Ivaldo é desfalque certo, uma vez que foi expulso em Belo Horizonte. Por fim, o lateral direito Igor Vinícius, suspenso pelo acúmulo de amarelos, também não fica à disposição.

O Santos chega ao embate pressionado na tabela: com 23 pontos, o time ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, apenas um acima do Vitória (22), que abre a zona de rebaixamento.