Sabalenka desiste de disputar o WTA 1000 de Pequim

17/09/2025 08h54

Atual número 1 do mundo no tênis feminino, Aryna Sabalenka não irá disputar o WTA 1000 de Pequim. A jogadora informou uma leve contusão para anunciar a desistência do torneio.

"Aryna Sabalenka desistiu do China Open 2025 por causa de uma lesão leve. Desejamos uma rápida recuperação e esperamos recebê-la de volta em Pequim", destacou o comunicado oficial do torneio nesta quarta-feira.

Top 10 - Ranking WTA

  1. Aryna Sabalenka (BLR) - 11.225 pts

  2. Iga Swiatek (POL) - 7.933 pts

  3. Coco Gauff (EUA) - 7.874 pts

  4. Amanda Anisimova (EUA) - 5.159 pts

  5. Mirra Andreeva - 4.793 pts

  6. Madison Keys (EUA) - 4.579 pts

  7. Jessica Pegula (EUA) - 4.383 pts

  8. Jasmine Paolini (ITA) - 4.006 pts

  9. Qinwen Zheng (CHN) - 4.003 pts

  10. Elena Rybakina (KAZ) - 3.833 pts

Continua o jejum

Campeã do US Open recentemente, Sabalenka buscaria seu primeiro título em Pequim. Ela tinha como melhores resultados no torneio chinês a disputa das quartas de final em três oportunidades: 2018, 2023 e 2024.

Sem Sabalenka, Iga Swiatek, número dois do mundo, passa a ser a principal cabeça de chave do WTA 1000 de Pequim.

