River tentou atrapalhar 'projeto Flaco López' no Palmeiras antes de sucesso

River Plate e Palmeiras se enfrentam hoje às 21h30 (de Brasília), no estádio Más Monumental, pelo jogo da ida das quartas de final da Copa Libertadores.

O atacante Flaco López é um dos protagonistas do jogo no lado alviverde, mas não faltaram tentativas para que ele brilhasse pelo rival argentino.

O que aconteceu

Flaco López foi o sonho de consumo do River Plate para o ataque na última temporada. Os argentinos sondaram o jogador no final de 2023, no início do ano passado, e nesta temporada, mas não tiveram sinal verde para avançar pela contratação.

Foi um momento importante no ano. Quando chegou a oferta, a gente pensou: 'um grande time na Argentina'... Mas, desde o momento que eu conversei aqui com as pessoas do Palmeiras, vi todo esforço que fizeram por mim. E, também fizeram um esforço muito grande para que eu ficasse. Então, não tem como eu sair depois disso. Flaco López, durante o ano passado.

O Palmeiras descartou totalmente um negócio por Flaco pelo alto investimento que fez, e por ter apostado em um projeto a longo prazo com o atacante. Flaco custou cerca de R$ 36 milhões ao Alviverde em 2022, além de toda a paciência com o jogador que demorou para se adaptar ao Brasil e passou por um período de fortalecimento muscular para aprimorar a forma física.

A direção alviverde entendeu que Flaco López poderia trilhar o mesmo caminho de nomes importantes do times dos últimos anos, como Gustavo Scarpa, Zé Rafael e Raphael Veiga. Todos demoraram para emplacar, mas foram fundamentais em algum momento para o clube.

A prova de que aposta do Palmeiras se pagou foi a convocação de Flaco López para a seleção argentina na última data Fifa. O técnico Abel Ferreira previu no meio do ano passado que o atacante poderia defender seu país.

Acho que é um jogador que, mais cedo ou mais tarde, a continuar a trabalhar, mostrar toda sua vontade, o sangue argentino que corre nas veias, pode chegar à seleção argentina sim - declarou, ano passado. Na minha opinião eles não têm lá nenhum jogador como ele. Hoje vimos como ele é extremamente forte em jogadas aéreas. Abel Ferreira.

Flaco López caminha para fazer a melhor temporada da carreira em 2025. O jogador de 24 anos fechou o ano passado como artilheiro máximo da equipe com 22 gols e 7 assistências em 61 jogos, mas nesta altura da temporada já tem 17 gols e 3 assistências em 45 jogos.

O Palmeiras viu uma valorização do jogador no mercado da bola, mas trata Flaco como um atleta inegociável no elenco. O jogador também atraiu interesse do Monterrey, do México, neste ano, mas o Alviverde não tem nenhuma intenção de perder a segunda metade do ataque que virou fundamental nos últimos jogos.