Palmeiras vence River fora com Andreas garçom e brilho de Flaco-Roque
O Palmeiras venceu o River Plate por 2 a 1, na noite de hoje, no estádio Más Monumental, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.
Gustavo Gómez e Vitor Roque marcaram os gols do alviverde, e Martínez Quarta descontou para o River.
O Palmeiras tirou uma invencibilidade de 12 jogos do River. A equipe comandada por Gallardo tinha uma sequência de 7 vitórias e 5 empates.
Noite histórica para Gustavo Gómez. Com o gol marcado contra o River, o zagueiro do Palmeiras se tornou o defensor com mais gols em toda história da Copa Libertadores — ele chegou a 14 e ultrapassou o chileno Rubén Espinoza (13).
O Alviverde volta a campo no sábado (20), às 21h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Brasileirão. Pela Libertadores, o segundo jogo acontece na próxima quarta-feira (24), no mesmo horário, também no Allianz.
O River também joga no sábado, mas às 21h15, contra o Atlético Tucuman, no estádio Monumental José Fierro, pelo Campeonato Argentino.
Palmeiras faz 1º tempo perfeito com brilho de Andreas e Flaco-Roque
Abel Ferreira surpreendeu na escalação e colocou Andreas Pereira no time titular. A troca em relação ao time que venceu bem o Inter se justificou logo aos 6 minutos: Andreas cobrou escanteio preciso, e Gustavo Gómez fez o 1 a 0 de cabeça.
Com Andreas, o Alviverde controlou a posse de bola durante boa parte do 1º tempo. E o River Plate só conseguia parar o ataque veloz do Palmeiras com faltas. Em nova cobrança de escanteio do camisa 8, Lucas Evangelista parou na trave.
O time de Abel já merecia uma vantagem maior no placar e foi recompensada aos 41 minutos. O Palmeiras roubou a bola no campo de ataque. E brilhou a dupla do momento: Flaco López e Vitor Roque. O argentino deu passe perfeito, e Roque não perdoou na cara de Armani.
O Palmeiras fez um 2º tempo mais abaixo, o time cansou e levou sufoco do River Plate. A equipe argentina cresceu na base do abafa com muitos cruzamentos, mas só conseguiu chegar ao gol aos 42 minutos do 2º tempo. Martínez Quarta arriscou, e a bola desviou em Emi Martínez e matou Weverton.
No último minuto, Borja quase fez valer a lei do ex. O colombiano fez boa jogada individual, finalizou, e a bola explodiu em Gómez, mas tinha a direção do gol.
Lances importantes
Gustavo Gómez abre o placar para o Palmeiras. Logo aos 6 minutos, Andreas Pereira cobrou escanteio com perfeição, Gustavo Gómez se livrou da marcação e cabeceou para o chão, tirando do goleiro Armani. 1 a 0.
Andreas Pereira quase marca em cobrança de falta. Aos 18, Andreas cobrou falta da entrada da área no ângulo direito, e Armani espalmou para escanteio.
Lucas Evangelista para na trave. No lance seguinte, Andreas cobrou mais um escanteio preciso, Lucas desviou na primeira trave, e a bola bateu na trave esquerda de Armani.
Vitor Roque amplia para o Palmeiras. Aos 41, Khellven roubou a bola no campo de ataque, Aníbal tocou para Andreas, e o meia passou para Flaco López. O argentino deu um passe perfeito para Vitor Roque, que invadiu a área e só tocou rasteiro na saída de Armani. 2 a 0.
Martínez Quarta desconta para o River Plate. Aos 43 do 2º tempo, Martínez Quarta arriscou de fora da área, a bola desviou em Emiliano Martínez e matou Weverton do lance. 2 a 1.
Borja quase empata para o River no fim do jogo. Aos 51, o colombiano girou em cima da marcação e chutou, a bola desviou em Gómez e saiu em escanteio. Se a bola não batesse no paraguaio, seria o empate.
FICHA TÉCNICA
RIVER PLATE 1 x 2 PALMEIRAS
Data e horário: 17 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
Competição: quartas de final da Copa Libertadores (ida)
Local: Más Monumental, em Buenos Aires (ARG)
Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
Gols: Gustavo Gómez, aos 6 minutos do 1º tempo e Vitor Roque, aos 41 minutos do 1º tempo (PAL); Martínez Quarta, aos 42 minutos do 2º tempo (RIV)
Cartões amarelos: Paulo Díaz, Montiel, Rivero e Acuña (RIV); Aníbal Moreno, Facundo Torres, Lucas Evangelista e Weverton (PAL);
RIVER PLATE: Armani; Paulo Díaz (Martínez Quarta), Portillo e Rivero; Montiel, Enzo Pérez (Juanfer Quintero), Nacho Fernández (Lencina), Castaño e Acuña; Salas (Borja) e Driussi (Colidio). Técnico: Marcelo Gallardo.
PALMEIRAS: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista (Allan), Andreas Pereira (Raphael Veiga) e Felipe Anderson (Bruno Fuchs); Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres). Técnico: Abel Ferreira.