Topo

Esporte

River Plate x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Mâs Monumental recebe o duelo de hoje - Reprodução/Instagram
Mâs Monumental recebe o duelo de hoje Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

17/09/2025 05h30

River Plate e Palmeiras entram em campo na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Relacionadas

Gallardo tem dúvidas no River e pede atenção com Palmeiras de Flaco-Roque

Vitor Roque supera drama da Europa em 6 meses no Palmeiras com protagonismo

Palmeiras faz três trocas em lista de inscritos da Libertadores; veja quais

O River passou pelo Libertad nas oitavas de final e tentar largar em vantagem em casa. A equipe argentina precisou dos pênaltis após empatar em 1 a 1 no agregado.

Sem sustos, o Palmeiras eliminou o Universitario. O Alviverde goleou fora de casa por 4 a 0 e empatou na volta, no Allianz Parque, em 0 a 0 para ficar com a vaga.

A equipe de Abel Ferreira vive momento positivo na temporada. O Palmeiras soma sete jogos de invencibilidade, com cinco vitórias no período. O jogo de volta acontece no dia 24, em São Paulo.

River Plate x Palmeiras -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 17 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG)
  • Transmissão: Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Botafogo busca reação contra embalado Mirassol em jogo atrasado do Brasileirão

Observado por Dorival, destaque do sub-20 vê Corinthians "confiante" no Paulista

Thaciano espera 'reviver' no Santos após encerrar jejum de quase dois meses

Palmeiras mira ampliar longa invencibilidade contra estrangeiros na Libertadores

LDU x São Paulo: saiba onde assistir às quartas de final da Libertadores

Estrela do Future MMA 15 troca o escritório pelo cage de luta

Atlético-MG enfrenta Bolívar nas quartas da Sul-Americana e busca primeira vitória de Sampaoli

Dorival iguala números de jogos de Ramón pelo Corinthians em 2025; compare

UFC 320: Alex Poatan aponta favorito na luta entre Prochazka e Rountree Jr

Crespo minimiza altitude de Quito e quer São Paulo protagonista contra a LDU

Caso Caixinha: entenda os próximos passos do processo contra o Santos