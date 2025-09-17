River Plate x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores
River Plate e Palmeiras entram em campo na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores 2025.
Onde assistir? Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O River passou pelo Libertad nas oitavas de final e tentar largar em vantagem em casa. A equipe argentina precisou dos pênaltis após empatar em 1 a 1 no agregado.
Sem sustos, o Palmeiras eliminou o Universitario. O Alviverde goleou fora de casa por 4 a 0 e empatou na volta, no Allianz Parque, em 0 a 0 para ficar com a vaga.
A equipe de Abel Ferreira vive momento positivo na temporada. O Palmeiras soma sete jogos de invencibilidade, com cinco vitórias no período. O jogo de volta acontece no dia 24, em São Paulo.
River Plate x Palmeiras -- Copa Libertadores
- Data e hora: 17 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG)
- Transmissão: Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)