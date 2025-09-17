Abel surpreende, e Andreas é titular do Palmeiras contra River; veja times
River Plate e Palmeiras estão escalados para a partida que acontece às 21h30 (de Brasília), no estádio Más Monumental, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O técnico Abel Ferreira surpreendeu, e Andreas Pereira começa como titular.
O camisa 8 entra no lugar de Facundo Torres, que foi titular contra o Inter. O Alviverde vai a campo com: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
A escalação de Andreas Pereira como titular é surpreendente. O meio-campista só disputou 28 minutos na estreia contra o Internacional, e o Palmeiras fez um ótimo primeiro tempo com Facundo Torres na posição.
Já Gallardo escalou seu time com três zagueiros: Armani; Pablo Díaz, Portillo e Rivero; Montiel, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Castaño e Acuña; Salas e Driussi.
Paulinho é o único desfalque do Palmeiras para o jogo. O atacante se recupera de uma cirurgia na perna direita e só deve retornar no ano que vem.