Abel surpreende, e Andreas é titular do Palmeiras contra River; veja times

Andreas Pereira estreou com a camisa do Palmeiras durante partida contra o Inter, válida pelo Brasileirão - Ettore Chiereguini/AGIF
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

17/09/2025 20h28

River Plate e Palmeiras estão escalados para a partida que acontece às 21h30 (de Brasília), no estádio Más Monumental, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O técnico Abel Ferreira surpreendeu, e Andreas Pereira começa como titular.

O camisa 8 entra no lugar de Facundo Torres, que foi titular contra o Inter. O Alviverde vai a campo com: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

A escalação de Andreas Pereira como titular é surpreendente. O meio-campista só disputou 28 minutos na estreia contra o Internacional, e o Palmeiras fez um ótimo primeiro tempo com Facundo Torres na posição.

Já Gallardo escalou seu time com três zagueiros: Armani; Pablo Díaz, Portillo e Rivero; Montiel, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Castaño e Acuña; Salas e Driussi.

Paulinho é o único desfalque do Palmeiras para o jogo. O atacante se recupera de uma cirurgia na perna direita e só deve retornar no ano que vem.

