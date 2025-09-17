River milionário gastou mais do que Fla, mas está bem longe do Palmeiras

O River Plate é conhecido como o "milionário" na Argentina, mas mesmo com um investimento altíssimo em reforços na atual temporada, os argentinos não chegam perto do que fez o Palmeiras nas janelas de transferências de 2025 — o rival de hoje, às 21h30, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

A equipe argentina passou por uma reformulação e teve de abrir os cofres, mas não conseguiu chegar nem na metade do que o Alviverde gastou.

Veja as diferenças de valores

O River gastou US$ 61 milhões (cerca de R$ 323 milhões) em 2025, valor suficiente para aparecer no top 3 dos gastos em reforços dos times brasileiros — superando até o Flamengo.

A realidade do River é bem superior a do Boca Juniors, que gastou US$ 41 milhões (R$ 217 milhões), mas eles ainda estão bem distantes dos líderes desse ranking no Brasil. O top 3 do futebol brasileiro no ano tem: Palmeiras (R$ 702 milhões), o Botafogo (R$ 665 milhões) e o Flamengo (R$ 277 milhões).

Entre os principais reforços do River no ano estão: o volante Kevin Castaño (12,6 milhões de euros, segunda contratação mais cara da história do River), o atacante Sebastián Driussi (quase 10 milhões de euros), o zagueiro Martínez Quarta (7 milhões de euros), e o atacante Maximiliano Salas (8 milhões de euros).

Apesar de não ser um mercado da bola barato, o River Plate não conseguiu trazer nenhuma grande estrela e o maior investimento foi a contratação de Castaño. No Palmeiras, por exemplo, três contratações entraram nas mais caras da história do clube nesta janela: Vitor Roque (25,5 milhões de euros), Paulinho (18 milhões de euros), e Sosa (12,5 milhões de euros).

Esse esforço do River no mercado só foi possível graças a venda do meio-campista Mastantuono para o Real Madrid por 45 milhões de euros (R$ 282 milhões). A joia argentina de 18 anos se transferiu para a Espanha após o Super Mundial de Clubes.

Palmeiras e River Plate se enfrentam hoje, às 21h30 (de Brasília), no estádio Más Monumental, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O jogo de volta acontece na quarta que vem (24), no mesmo horário, no Allianz Parque.