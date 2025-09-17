River com perseguições e Palmeiras na pressão: PVC analisa duelo na Liberta

O River Plate vai apostar em perseguições individuais a Flaco López e Vitor Roque no duelo contra o Palmeiras na Libertadores, explica Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

O River vai ter um volante, que é o Portillo, para acompanhar o Flaco López, e vai ter dois zagueiros, um na sobra e o outro na caça do Vitor Roque com perseguições individuais. A marcação é por zona, mas o Gallardo vai fazer perseguições no Vitor Roque e no Flaco López.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, a estratégia argentina exige que o Palmeiras tenha paciência para rodar a bola. Além disso, ele destaca que a chave da vitória pode estar na marcação por pressão.

O Palmeiras vai precisar de muita paciência para circular a bola e não entregar a posse para o River Plate jogar. O River sente a falta do Galopo, suspenso, e do Pity Martínez, machucado. E o Palmeiras tem que tentar fazer o que sabe fazer melhor: pressionar a saída de bola, recuperar perto da área do River e definir como fez contra o Internacional. Aí tem chance de voltar com vitória de Buenos Aires.

Paulo Vinícius Coelho

