PVC: Crespo tem dúvida no ataque e pode apostar em meio recheado contra LDU

O São Paulo tem dúvida na formação ofensiva para encarar a LDU no primeiro jogo das quartas da Libertadores, destaca o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

Segundo PVC, Hernán Crespo cogita escalar Rigoni ou Ferreirinha ou até mesmo preencher mais o meio de campo na altitude de Quito.

Tem uma dúvida no São Paulo para o jogo de amanhã: é se joga a Rigoni ou se joga o Ferreirinha. Apesar de o São Paulo ter trabalhado com uma alternativa extra, que é o meio campo recheado com Bobadilha, Marcos Antônio e Alisson, adiantando o Rodriguinho para ser segundo atacante junto com o Luciano.

Os outros dez titulares a gente já sabe quais são: Rafael, Arboleda, Alan Franco, Ferraresi; Cedric na direita, Enzo Díaz na esquerda, Bobadilla, Marcos Antônio, provavelmente Rodriguinho no meio-campo; Luciano e Rigoni, com a possibilidade de jogar Ferreirinha. Paulo Vinícius Coelho

'Sair vivo da altitude é o desafio', diz Samir Carvalho

O colunista Samir Carvalho aponta que o principal desafio do São Paulo é não sucumbir à altitude de Quito e voltar com vida do primeiro jogo contra a LDU.

É um time bem treinado, gosta de jogar de forma agressiva, não tem medo de jogar fora de casa. Acho uma eliminatória difícil para o São Paulo. E é uma questão realmente de sair vivo da altitude, sem deixar nenhuma grande tragédia atrapalhar a caminhada. O São Paulo está jogando bem. O São Paulo não é inferior à LDU. Precisa fazer um jogo de coragem.

Não pode ficar querendo se defender. Está muito desfalcado, vamos tentar sair daqui com empate. O São Paulo tem que tentar fazer um jogo de coragem, não abrir mão de tentar ganhar o jogo, explorar a velocidade de contra-ataque e, claro, tomar muito cuidado com esses 15 minutos iniciais, que é quando a LDU faz muita coisa acontecer. Samir Carvalho

