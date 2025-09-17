Topo

Esporte

Retrospecto de Atlético-MG na Bolívia é positivo; veja números

17/09/2025 11h26

O Atlético-MG encara o Bolívar, no Estádio Hernando Siles, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar da altitude, o Galo tem bons números atuando acima do nível do mar e tentará manter o retrospecto positivo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília).

Em competições oficiais, o Atlético-MG enfrentou equipes bolivianas dez vezes na história - cinco em casa e cinco fora. Longe de Minas Gerais, na altitude, Galo venceu três duelos e perdeu dois.

Histórico em mata-mata

Em confrontos eliminatórios, o Atlético-MG encarou times bolivianos apenas duas vezes. Nas quartas de final da extinta Copa Conmebol de 1998, venceu o Jorge Wilstermann por 1 a 0, em Cochabamba, mas caiu na semifinal para o Rosario Central.

O segundo duelo foi em 2017, nas oitavas de final da Libertadores. Contra o mesmo Jorge Wilstermann, o Galo perdeu por 1 a 0 no jogo de ida, fora de casa, e não conseguiu reverter no Mineirão, sendo eliminado. O time boliviano, na sequência, foi goleado pelo River Plate nas quartas.

E o Bolívar?

Atlético-MG e Bolívar se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas pela fase de grupos da Libertadores de 2000. O Galo venceu por 1 a 0 em Belo Horizonte, mas sofreu goleada de 4 a 0 em La Paz. Ambos avançaram de fase, com os bolivianos na liderança do grupo. Naquele ano, o clube mineiro caiu nas quartas de final, diante do Corinthians.

Veja todos os jogos do Atlético-MG na Bolívia

? Copa Conmebol 1998 ? Quartas de final (volta)

?? Jorge Wilstermann 0 x 1 ?? Atlético-MG

? Copa Libertadores 2000 ? Fase de grupos

?? Bolívar 4 x 0 ?? Atlético-MG

? Copa Libertadores 2013 ? Fase de grupos

?? The Strongest 1 x 2 ?? Atlético-MG

? Copa Libertadores 2017 ? Fase de grupos

?? Sport Boys 1 x 5 ?? Atlético-MG

? Copa Libertadores 2017 ? Oitavas de final (ida)

?? Jorge Wilstermann 1 x 0 ?? Atlético-MG

