Renato Gaúcho aponta "descuido" em derrota do Fluminense e critica calendário

No Estádio La Fortaleza, na Argentina, o Fluminense perdeu por 1 a 0 com gol nos acréscimos para o Lanús, pela ida das quartas da Sul-Americana, nesta terça. Renato Gaúcho apontou "descuido" do Tricolor das Laranjeiras e ainda criticou o calendário do futebol brasileiro.

"Pensei que a gente pudesse ganhar o jogo (no final). Infelizmente, em um contra-ataque que deveríamos ter feito a falta, não fizemos e tomamos o gol. É sempre muito difícil jogar aqui, nenhum dos lados cria muitas chances... Agora, temos 90 minutos no Maracanã. Não podemos mais ter esse descuido", disse o técnico em coletiva de imprensa.

Com gol sofrido por Marcelino Moreno aos 44 minutos do segundo tempo, o Fluminense tentou pressionar nos acréscimos, mas não chegou ao empate na Argentina.

Calendário x Renato Gaúcho

Além da derrota, Renato Gaúcho também explicou algumas ausências na equipe. O comandante do Fluminense afirmou que o calendário está lotado de "decisões".

"A cada três dias a gente tem uma decisão. Têmos dez dias para poder ganhar dois jogos, toda hora é uma decisão. Esse é o problema", completou.

Próximos jogos do Fluminense

Antes de concentrar suas atenções para o jogo de volta da Sul-Americana, o Fluminense tem um duelo pelo Campeonato Brasileiro.

Vitória x Fluminense (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 20/09 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA).