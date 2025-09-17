Reinaldo, do Mirassol, critica arbitragem após empate contra o Botafogo

O empate por 3 a 3 entre Botafogo e Mirassol, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou sentimentos distintos no time paulista. Enquanto o lateral Reinaldo criticou duramente a arbitragem por um pênalti não marcado nos minutos finais, o atacante Chico da Costa preferiu destacar a postura da equipe para buscar o resultado após um primeiro tempo ruim.

Reinaldo não poupou críticas ao árbitro Bruno Pereira Vasconcelos e cobrou uma posição da CBF.

"Era protocolo enxergar o impedimento, um impedimento que não existe. Então, é um pênalti muito claro, na TV todo mundo viu. Não é porque o Mirassol está no primeiro ano na Série A que têm que acabar com os nossos sonhos. Fizemos um segundo tempo maravilhoso, virando um 3 a 0 dentro da casa do Botafogo. E aí tem um pênalti claro e o juiz faz vista grossa. A CBF precisa se retratar", desabafou o capitão ao SporTV.

Já Chico da Costa, autor do primeiro gol do Mirassol no segundo tempo, fez questão de enaltecer a reação da equipe.

"Foi frustrante um pouco o primeiro tempo, mas a gente sabe reconhecer quando o rival é superior. A gente estava abaixo, o campo é rápido, é diferente. Botafogo joga muito bem. Mas a gente voltou decidido a jogar futebol. Nos primeiros 20 minutos fizemos o que tinha que ser feito desde o começo e conseguimos recuperar o jogo. A gente sabia que dava para jogar, pouco a pouco, gol a gol, e conseguimos o empate", afirmou o atacante.

Com o resultado, o Botafogo permanece na 5ª colocação, agora com 36 pontos, enquanto o Mirassol segue no G4, com 39. No fim de semana, os dois times voltam a campo: o Glorioso recebe o Atlético-MG no sábado, enquanto o Mirassol enfrenta o Juventude no domingo.