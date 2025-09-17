Reinaldo confia no Mirassol em duelo inédito pelo G4

O Mirassol enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, no Engenhão, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista busca manter-se no G4 após vencer o Grêmio por 1 a 0 na última rodada, resultado que a colocou entre os quatro primeiros mesmo com um jogo a menos.

Cautela em campo

Sob o comando de Rafael Guanaes, o time tem como destaque o lateral Reinaldo, autor de 7 gols e 3 assistências. O jogador, referência da equipe, ressaltou a importância do confronto:

"O Botafogo merece todo nosso respeito, é o atual campeão brasileiro, mas nosso time encontrou uma forma de jogar que não muda. Vamos fazer o possível para sair do Rio com os 3 pontos. Temos consciência que é possível", disse.

Confronto inédito

Será o primeiro duelo oficial entre os clubes. O Mirassol possui o terceiro melhor ataque da competição, enquanto o Botafogo tem a segunda defesa menos vazada, com 14 gols sofridos.

"É um jogo de xadrez e temos que ter o controle da posse, gostar da bola, propor o jogo e incomodá-los. Não dá pra ir pra um confronto desse nível e apenas se defender. O que o Mirassol tem de melhor nesse campeonato é a coragem de todos pra jogar" revela o ex-são-paulino, que atuou em 20 dos 21 jogos do time até aqui.

Reinaldo soma 394 partidas em 14 edições do Brasileirão e é o atleta mais experiente do elenco.