Real Madrid confirma lesão de Alexander-Arnold na Champions

17/09/2025 11h35

O Real Madrid confirmou nesta quarta-feira que o lateral-direito Trent Alexander-Arnold sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. O diagnóstico foi feito após exames realizados pelos médicos do clube.

Segundo o comunicado oficial, o jogador está "pendente de evolução", ou seja, ainda não há prazo definido para seu retorno aos gramados.

Lesão no início do jogo

Alexander-Arnold deixou o campo logo aos 4 minutos de jogo contra o Olympique de Marselha, pela fase de grupos da Champions League, e gerou preocupação imediata no elenco e na comissão técnica.

O lateral chegou ao Real Madrid para a disputa do Mundial de Clubes e vinha sendo peça importante no esquema da equipe nesta temporada. A expectativa agora é de que ele inicie tratamento para tentar retornar o quanto antes.

? Próximo jogo do Real Madrid

Real Madrid x Espanyol
? La Liga
? Estádio Santiago Bernabéu (Madrid)
?? Sábado, 20/09
? 11h15 (de Brasília).

