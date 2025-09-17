Topo

Esporte

Quem é a brasileira que brilhou no 'Oscar' do surfe de ondas gigantes

do UOL

Guilherme Dorini

Colaboração para o UOL

17/09/2025 10h27

Aos 44 anos, a paranaense Michaela Fregonese fez história no Big Wave Challenge 2025, a maior premiação do surfe de ondas grandes no mundo.

Michaela Fregonese surfa onda gigante em Jaws, no Havaí - Marco Arellano/Big Wave Challenge - Marco Arellano/Big Wave Challenge
Michaela Fregonese surfa onda gigante em Jaws, no Havaí
Imagem: Marco Arellano/Big Wave Challenge

No último sábado, em Newport Beach, Califórnia, ela conquistou dois dos troféus mais prestigiados: Onda do Ano e Maior Onda do Ano, ambos por uma performance impressionante em Jaws, no Havaí — um dos picos mais temidos e respeitados do planeta.

Com certeza é fruto de muito trabalho, dedicação e do amor por esse esporte pelo qual sou completamente apaixonada: o big surf. Muito obrigada a todos que torceram por mim, que cruzaram meu caminho nessa trajetória e que, de alguma forma, me ajudaram a chegar até aqui para receber esse prêmio. Jaws é, sem dúvida, a onda que mais amo no mundo e que mais alegrias já me deu Michaela Fregonese

Relacionadas

Ondas gigantes: Chumbo é eleito melhor do mundo, e Brasil domina premiação

Algoz da Brazilian Storm descobre onda secreta perfeita em ano sabático

Surfe: Pernambucano coloca Brasil no pódio do Mundial da ISA em El Salvador

Trajetória

Michaela faturou dois prêmios na Califórnia - Instagram/@mikaela_fregonese - Instagram/@mikaela_fregonese
Michaela faturou dois prêmios na Califórnia
Imagem: Instagram/@mikaela_fregonese

Natural de Curitiba, Michaela começou no mar ainda criança, aos 12 anos, com um bodyboard presenteado pela irmã.

Pouco depois, migrou para a prancha e, ao se mudar para o Havaí, aprendeu a lidar com a força do mar em ondas lendárias como Pipeline e Waimea.

Foi nesse ambiente que passou a se arriscar cada vez mais em ondas gigantes, construindo o caminho que a levou a se tornar uma das principais big riders do mundo.

Acidente no México

Essa trajetória não foi sem obstáculos. Em 2019, durante uma competição em Puerto Escondido, no México, sofreu um grave acidente: um tombo em cima das quilhas de outra prancha perfurou seu abdômen, levando-a direto ao hospital.

A recuperação foi dura, mas sua volta por cima aconteceu no mesmo ano, quando venceu o Itacoatiara Big Wave, em Niterói, em condições extremas.

Pioneirismo

Michaela Fregonese em sua primeira sessão na Avalanche - Diego Silva / ds.images - Diego Silva / ds.images
Michaela Fregonese em sua primeira sessão na Avalanche
Imagem: Diego Silva / ds.images

No Brasil, Michaela também marcou seu nome na história. Foi a primeira mulher a surfar a mítica 'Avalanche', no Espírito Santo, em 2021.

Ela também já havia se aventurado antes em outro pico desafiador, a Urca do Minhoto, no Rio Grande do Norte.

Além do talento e coragem, a conquista de Michaela reforça a tradição brasileira no surfe de ondas gigantes, já marcada por nomes como Maya Gabeira — atual recordista mundial com uma onda de 22,4 metros em Nazaré, Portugal.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

LA28 adiciona patrocinadores e informa sobre ingressos para "maior evento esportivo da história"

Clássico da luta agarrada! Rodolfo Vieira enfrenta Bo Nickal no UFC 322, em novembro

Reinaldo confia no Mirassol em duelo inédito pelo G4

São Paulo celebra 60 anos de Pintado, campeão da Libertadores e do Mundial

Fla, Palmeiras e Botafogo estão entre 100 elencos mais caros do mundo, diz pesquisa

Onde vai passar Bayern x Chelsea pela Champions League? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

São Paulo embarca para Quito em busca de quebra de tabu contra a LDU

Atletismo: Alison dos Santos toca em barreira, mas vai à final dos 400m no Mundial

Quem é a brasileira que brilhou no 'Oscar' do surfe de ondas gigantes

Alison dos Santos avança à final dos 400m com barreiras no Mundial