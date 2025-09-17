Marquinhos faz gol-relâmpago, PSG atropela e goleia Atalanta na Champions
O PSG não tomou conhecimento da Atalanta, dominou e venceu por 4 a 0, na primeira rodada da Liga dos Campeões, em confronto realizado no Parque dos Príncipes, em Paris, na França.
Marquinhos e Kvaratskhelia marcaram para o PSG ainda no primeiro tempo, Nuno Mendes marcou logo no início da segunda etapa e Gonçalo Ramos fechou a conta no final. O resultado e o saldo deixam os franceses na liderança da fase de liga ao fim da primeira rodada, com os primeiros três pontos conquistados, enquanto a Atalanta estreia zerada e é a última colocada.
As equipes voltam a campo no final de semana. O PSG tem um clássico diante do Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, no domingo, e a Atalanta visita o Torino, pelo Campeonato Italiano, também no domingo.
Rolo compressor de Paris
O PSG começou a temporada de Liga dos Campeões no mesmo ritmo que terminou a última. A Atalanta não viu a bola, que ficou mais de 60% do tempo no pé dos franceses.
O gol do Paris saiu logo aos três minutos, e só não virou goleada ainda no primeiro tempo graças ao goleiro Carnesecchi, que salvou duas chances claras do PSG ainda antes dos 10 minutos de jogo.
Depois de um começo eletrizante, o PSG diminuiu o ritmo e a Atalanta se assentou no jogo. O time francês seguiu controlando a posse de bola, ampliou a vantagem com um golaço de Kvaratskhelia e teve a chance de fazer o terceiro de pênalti, mas Barcola bateu mal e o goleiro pegou.
No segundo tempo, mais um gol cedo. Nuno Mendes marcou o terceiro aos 5 minutos da etapa final. Depois do gol, o PSG não sofreu, continuou controlando a posse e a Atalanta não criou perigo ao gol de Chevalier.
No final do jogo, Gonçalo Ramos fechou a conta, aproveitando um erro de saída de bola da defesa da Atalanta. Virou goleada em Paris.
Gols e lances importantes
Gol-relâmpago de Marquinhos. Mal deu tempo de ligar a TV e já estava 1 a 0. Marquinhos apareceu na área como centroavante e aproveitou passe de Fabián Ruiz para empurrar para o gol e abrir o placar, logo aos três minutos de jogo.
Quase o segundo gol. Agora Marquinhos lançou a bola em profundidade para Nuno Mendes, nas costas da defesa. O lateral português saiu cara a cara com o goleiro e mandou para fora.
Blitz do PSG. A Atalanta não conseguiu anotar a placa. Após mais uma boa trama do PSG, Mayulu chegou bem na entrada da área, girou e bateu travado pela defesa.
Bela defesa de Carnesecchi. Outra jogada bem desenvolvida pelo PSG. Kvaratskhelia chegou pela direita e cruzou rasteiro para Barcola aparecer e emendar para o gol com força. Carnesecchi fez uma linda defesa e impediu o segundo gol.
Carnesecchi de novo. O goleiro italiano foi um dos personagens do jogo. Fabián Ruiz recebeu ótimo passe na direita e tocou de calcanhar para Hakimi entre os zagueiros. O lateral chutou, mas o goleiro Carnesecchi defendeu mais uma vez. Tudo isso antes dos 10 minutos de jogo.
Gol, mas subiu a bandeira. Barcola recebeu em profundidade, disparou sozinho e mandou para a rede, mas o gol foi anulado por impedimento após a conclusão da jogada.
Que isso, Kvara? Que golaço! Kvaratskhelia ampliou para o PSG com um golaço. O georgiano dominou girando no meio do campo, arrancou com velocidade e soltou uma pancada para marcar o segundo gol.
Carnesecchi defendeu o pênalti. Marquinhos sofreu pênalti sem bola, o VAR chamou para revisão e o árbitro apontou a cal. Barcola foi para a cobrança, mas bateu mal, praticamente recuou e Carnesecchi caiu e encaixou a bola.
Outro golaço do PSG! É baile em Paris. Nuno Mendes recebeu na área pela esquerda, deixou De Roon no chão, limpou mais uma vez e bateu rasteiro para fazer o terceiro, mais um lindo gol do PSG.
A Atalanta finalmente chegou. Krstovic dominou, ameaçou o passe para abrir espaço e finalizou, para Chevalier segurar em dois tempos.
Olha a invasão. No meio do ataque do PSG, um torcedor invadiu o gramado e foi perseguido por seguranças, enquanto o jogo rolava. Os jogadores ficaram perdidos.
Virou goleada. Bernasconi tentou cortar o passe e acabou escorando a bola para o meio da área. Gonçalo Ramos apareceu sozinho e completou para o fundo do gol
Ficha técnica: PSG 4 x 0 Atalanta
Competição: Liga dos Campeões 2025/26, rodada 1 da fase de liga
Local: Parque dos Príncipes, Paris, França
Data e hora: 17 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília)
Árbitro: Sandro Schärer
Assistentes: Stéphane De Almeida e Jonas Erni
VAR: Bastian Dankert
Gols: Marquinhos (3' 1ºT), Kvaratskhelia (38' 1ºT), Nuno Mendes (5' 2ºT), Gonçalo Ramos (45' 2ºT) (PSG)
Amarelos: Musah (ATA)
PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Zabarnyi); João Neves (Gonçalo Ramos), Fabian (Zaïre-Emery), Vitinha e Mayulu (Lee Kang-In); Kvaratskhelia (Mbaye) e Barcola.
Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hein e Djimsiti (Scalvini); Bellanova, Musah (Brescianini), De Room, Bernasconi e Pasalic; De Ketelaere (Samardzic) e Maldini (Krstovic).