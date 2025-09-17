Preparado! Glover Teixeira garante Alex Poatan "no gás" para enfrentar Ankalaev

Ex-campeão do UFC e atual treinador de Alex Pereira, Glover Teixeira demonstrou confiança total na preparação de seu pupilo para a aguardada revanche contra Magomed Ankalaev. Em entrevista ao canal 'Overdogs Brasil', apresentado por Renato 'Moicano' e o técnico Marcos 'Parrumpinha', o veterano garantiu que o ex-dententor do cinturão dos médios (84 kg) e meio-pesados (93 kg) está fisicamente e mentalmente pronto para mais uma guerra no octógono.

Segundo Teixeira, a expectativa é de um confronto intenso desde os instantes iniciais. Com uma estratégia voltada para a pressão constante, 'Poatan' deve assumir o controle do combate logo no primeiro round diante do russo, atual dono do cinto da categoria até 93 kg.

"O primeiro round vai ser brutal. Não é que ele vai vir com raiva, mas vai vir com aquele jeito dele. Só que vai ser muito mais dinâmica essa luta. O Poatan vai pressionar o tempo todo, porque ele está no gás para isso", garantiu o ex-lutador.

Mental diferenciado

Além do preparo físico, Glover destacou a solidez emocional do striker paulista durante todo o camp. Para ele, a postura confiante e focada do pupilo tem sido um dos principais trunfos na reta final da preparação. Com cinco rounds previstos, os ajustes finais serão apenas para polir detalhes técnicos.

"Mentalmente (...) tem caras que são diferenciados, né. Eu sempre fui tranquilo nas minhas lutas, mas eu tinha minhas dúvidas. Poatan parece que é muito confiante, muito focado. Ele está muito bem. Agora a gente vai lapidar nessas últimas três semanas aí, pegar o timing certinho, porque o cara já está pronto para cinco rounds", completou.

A revanche entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev está agendada para ser a luta principal do UFC 320, que será realizado em 4 de outubro. O primeiro encontro entre os dois, em março deste ano, terminou com uma vitória contestada do russo, o que aumentou ainda mais a expectativa por um desfecho definitivo.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok