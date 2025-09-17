Topo

Esporte

Preparado! Glover Teixeira garante Alex Poatan "no gás" para enfrentar Ankalaev

17/09/2025 18h51

Ex-campeão do UFC e atual treinador de Alex Pereira, Glover Teixeira demonstrou confiança total na preparação de seu pupilo para a aguardada revanche contra Magomed Ankalaev. Em entrevista ao canal 'Overdogs Brasil', apresentado por Renato 'Moicano' e o técnico Marcos 'Parrumpinha', o veterano garantiu que o ex-dententor do cinturão dos médios (84 kg) e meio-pesados (93 kg) está fisicamente e mentalmente pronto para mais uma guerra no octógono.

Segundo Teixeira, a expectativa é de um confronto intenso desde os instantes iniciais. Com uma estratégia voltada para a pressão constante, 'Poatan' deve assumir o controle do combate logo no primeiro round diante do russo, atual dono do cinto da categoria até 93 kg.

"O primeiro round vai ser brutal. Não é que ele vai vir com raiva, mas vai vir com aquele jeito dele. Só que vai ser muito mais dinâmica essa luta. O Poatan vai pressionar o tempo todo, porque ele está no gás para isso", garantiu o ex-lutador.

Mental diferenciado

Além do preparo físico, Glover destacou a solidez emocional do striker paulista durante todo o camp. Para ele, a postura confiante e focada do pupilo tem sido um dos principais trunfos na reta final da preparação. Com cinco rounds previstos, os ajustes finais serão apenas para polir detalhes técnicos.

"Mentalmente (...) tem caras que são diferenciados, né. Eu sempre fui tranquilo nas minhas lutas, mas eu tinha minhas dúvidas. Poatan parece que é muito confiante, muito focado. Ele está muito bem. Agora a gente vai lapidar nessas últimas três semanas aí, pegar o timing certinho, porque o cara já está pronto para cinco rounds", completou.

A revanche entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev está agendada para ser a luta principal do UFC 320, que será realizado em 4 de outubro. O primeiro encontro entre os dois, em março deste ano, terminou com uma vitória contestada do russo, o que aumentou ainda mais a expectativa por um desfecho definitivo.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

'Harry Kane é fenomenal', avalia Alicia Klein após vitória do Bayern

Santos faz parceria para modernizar o CT Rei Pelé: 'Cuidar do atleta dentro e fora do campo'

Corinthians elimina o Juventude e vai às quartas da Copa do Brasil feminina

Corinthians ganha do Juventude pelo Campeonato Brasileiro sub-17

Preparado! Glover Teixeira garante Alex Poatan "no gás" para enfrentar Ankalaev

Com gol brasileiro, PSG goleia a Atalanta pela estreia na Liga dos Campeões

São Paulo desembarca em Quito para duelo decisivo com a LDU pela Libertadores

Sport inova nas cores da 3ª camisa e deve estrear manto contra Corinthians

Com dois de Thuram, Inter de Milão vence o Ajax na estreia pela Champions

Liverpool marca nos acréscimos e ganha no sufoco do Atlético de Madrid na largada da Champions

Transmissão ao vivo de Botafogo x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir