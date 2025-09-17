Topo

Posicionamento e pontos fortes: o que esperar de Alexis Duarte no Santos

17/09/2025 05h00

O Santos já espera contar com Alexis Duarte no clássico contra o São Paulo, no domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro chega ao clube com boas expectativas e brigando pela titularidade.

Em sua coletiva de apresentação, aliás, o paraguaio aproveitou para apresentar as suas principais características. Ele afirmou que prefere atuar do lado direito da zaga, mas se colocou à disposição para atuar até de lateral caso Vojvoda precise.

"Pude jogar dos dois lados na Rússia. Claro que por ser destro, é mais fácil pela direita. Mas também tenho muitas partidas pela esquerda. Não tenho problemas quanto ao lado", declarou.

"Cheguei a jogar de lateral no Paraguai, não tenho nenhum problema. Tenho experiência jogando de lateral. Espero ajudar o técnico onde ele quiser", ampliou.

Durante a data Fifa, período em que o Santos apenas treinou no CT Rei Pelé, Vojvoda chegou a testar o time com uma linha de três zagueiros. Duarte, inclusive, responde se gosta de atuar em uma linha de três.

"Na Rússia joguei muito em linha de quatro ou três. Posso jogar assim também. Essa semana vamos trabalhar", relatou.

Por fim, o jogador de 25 anos também comentou o que a torcida santista pode esperar dele em campo.

"Acredito que a técnica e o sacrifício para deixar tudo no campo. Acredito que deixar tudo em campo é meu forte. Como paraguaio eu tenho essa garra", finalizou.

Quem é Alexis Duarte?

Alexis Duarte é paraguaio e estava no Spartak Moscou, da Rússia, desde a temporada 2022/2023. Pelo time russo, o zagueiro somou 65 partidas, com uma assistência.

Na atual temporada, ele disputou sete partidas pela equipe da Rússia, sendo titular em seis delas.

O defensor de 1,85m foi revelado pelo Cerro Porteño, clube no qual permaneceu por boa parte da carreira. Ele foi negociado com o Spartak Moscou em meio à temporada 2022/2023 do futebol europeu.

O contrato com o Santos é de quatro anos, até 2029.

Próximo jogo do Santos

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 23 pontos

