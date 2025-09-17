Pigossi, Carol e Naná disputam o Torneio Internacional feminino de tênis

Oito das dez brasileiras mais bem colocadas no atual ranking mundial, além da sensação Nauhany Silva, estão confirmadas para o Torneio Internacional feminino de Tênis, que acontecerá sobre as tradicionais quadras de saibro do clube Paineiras do Morumby, entre 29 de setembro e 5 de outubro, com entrada gratuita ao público.

Pigossi, que acaba de ser finalista do WTA 250 de São Paulo e com isso se tornou top 100 de duplas, volta ao Paineiras para defender seu emocionante título do ano passado, quando superlotou a quadra central. Atual 180ª do ranking de simples, Laura tem como principal meta neste final de temporada a garantia de seu lugar no qualificatório do Australian Open de 2026.

Além da número 2 do Brasil, estarão no Torneio Internacional outras integrantes do time brasileiro da Billie Jean King Cup, como Carolina Meligeni Alves e Luiza Fullana, além das experientes Gabriela Cé e Thaisa Pedretti. A nova geração terá grande destaque, com presenças de Ana Candiotto e Nauhany Silva, que obtiveram vitórias de gabarito no recente WTA 250 do Parque Villa-Lobo.

O concorrido qualificatório, que dará as últimas oito vagas na chave principal de simples, terá também presenças importantes de jogadoras nacionais, como Júlia Konishi, Sofia Mendonça, Luana Plaza, Jennifer Dourado, Rebeca Pereira e Letícia Vidal.

Veja a lista dos principais inscritos para o Torneio Internacional:

1. Laura Pigossi (Brasil)



2. Carolina Meligeni Alves (Brasil)



3. Jazmin Ortenzi (Argentina)



4. Victoria Bosio (Argentina)



5. Miriana Tona (Itália)



6. Gabriela Cé (Brasil)



7. Thaisa Pedretti (Brasil)



8. Fernanda Labrana (Chile)



9. Antonia Rivera (Chile)



10. Maria Florencia Urrutia (Argentina)



11. Martina Taborda (Argentina)



12. Luiza Fullana (Brasil)



13. Ana Candiotto (Brasil)



14. Noelia Zeballos (Bolívia)



15. Berta Bonardi (Argentina)



16. Romina Ccuno (Peru)



17. Michaela Bayerlova (República Tcheca)



18. Marjorie Souza (Brasil) - vencedora da Copa Brasil