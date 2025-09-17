Topo

Esporte

Fla, Palmeiras e Botafogo estão entre 100 elencos mais caros do mundo, diz pesquisa

O Flamengo é o melhor brasileiro no levantamento da CIES - Gilvan de Souza / Flamengo
O Flamengo é o melhor brasileiro no levantamento da CIES Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

17/09/2025 11h02

Flamengo, Palmeiras e Botafogo são os representantes brasileiros entre os 100 elencos mais caros do mundo na atualidade. O levantamento é do Observatório do Futebol (CIES).

A pesquisa leva em conta as taxas de transferências gastas pelos clubes para reforçar seus respectivos elencos. O Chelsea, da Inglaterra, foi quem mais gastou (1,314 bilhão de euros), seguido de Manchester City (1,128 bilhão) e Manchester United (1,071 bilhão), também da Inglaterra, que é responsável pelas sete primeiras posições.

O Flamengo é o brasileiro melhor ranqueado na lista, ocupando a 54ª colocação com 192 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão na cotação atual). O Palmeiras ficou na 63ª posição, com aproximadamente R$ 1,1 bilhão, enquanto o Botafogo aparece em 73º, com R$ 766 milhões.

O Rubro-Negro investiu pesado na última janela de transferências para reforçar o elenco. O clube trouxe o atacante Samuel Lino, o volante Saúl, o lateral direito Emerson Royal e o meia Carrascal, além do volante Jorginho, que chegou antes da Copa do Mundo de Clubes.

O Alviverde também abriu os cofres e acertou cinco contratações na última janela, sendo o meia Andreas Pereira a principal. O clube ainda contratou os laterais Khellven e Jefté, o goleiro Carlos Miguel e o atacante Ramón Sosa.

O Glorioso foi que mais se reforçou, com seis contratações na última janela, além de cinco antes do Mundial. Montoro, Kaio Pantaleão, Christian Loor, Arthur Cabral, Joaquín Correa, Wendel, Carlos Eduardo, Jordan Barrera, Danilo, Neto, Chris Ramos e Gabriel Bahia chegaram ao clube.

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, é o clube não europeu mais bem ranqueado. O time saudita aparece na 19ª posição, com 451 milhões de euros.

