Paulo Borrachinha afasta possível combate contra Caio Borralho no UFC: "Irrelevante"

Depois do impacto e engajamento que a luta principal do Noche UFC causou com o embate entre Jean Silva e Diego Lopes, no último sábado (13), outra rivalidade 100% brasileira pode estar sendo criada entre atletas da elite do Ultimate. Ao invés dos pesos-penas (66 kg), a rixa agora é entre dois pesos-médios (84 kg) ranqueados da organização: Paulo Costa e Caio Borralho. Após ser chamado de covarde por 'The Natural' durante a semana, 'Borrachinha' rebateu o atleta da 'Fighting Nerds' ao questionar sua relevância na empresa.

A rixa entre os brasileiros começou quando Borrachinha revelou em suas redes sociais que uma das partes envolvidas no 'main event' do UFC Vancouver havia saído do confronto e a vaga no card teria sido oferecida a ele. Com pouco tempo de preparação para o show, programado para o dia 18 de outubro, Paulo impôs uma condição para competir: uma luta de três rounds, e não cinco assaltos, como originalmente previsto.

Atento ao cenário da categoria, Borralho, momentos depois, também se manifestou sobre a situação, garantindo que aceitaria competir os cinco rounds, ao contrário "do covarde" que só entraria em ação em três assaltos - em uma clara indireta para Borrachinha. Com um clima pouco amistoso já instaurado entre as partes, Paulo Costa foi bombardeado de questionamentos sobre uma eventual luta contra Caio na próxima rodada. Bem ao seu estilo, o mineiro despistou com pitadas de ironia e humor ácido.

"Contrato de que? Quem é esse 'Boreado' (Borralho)? Já disse, ele é irrelevante, só bostileiro (brasileiro) fala dele", escreveu Costa (veja abaixo ou clique aqui e aqui) em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter), após ser questionado sobre um possível combate contra Caio Borralho.

Borrachinha vs Nerds

O recente atrito entre Paulo e Borralho vai além do impasse sobre o número de rounds. O clima entre os dois brasileiros já estava tenso desde que Borrachinha se envolveu em outra polêmica online com Jean Silva, parceiro de treinos do maranhense.

Na ocasião, o mineiro publicou mensagens enigmáticas que foram interpretadas como indiretas contra a Fighting Nerds, equipe da qual Caio e Jean fazem parte. 'Lord' respondeu de forma dura, e a troca de ofensas se intensificou nas redes.

Contato de que? Quem é esse Boreado?

- Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) September 16, 2025

Já disse ele é irrelevante, só bostileiro fala dele

- Paulo Costa (@BorrachinhaMMA) September 16, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok