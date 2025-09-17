Topo

Palmeiras x América-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil feminina

17/09/2025 08h00

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil feminina, o Palmeiras recebe o América-MG na Arena Barueri, às 19h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela N Sports.


Últimos cinco resultados

Palmeiras: quatro vitórias e uma derrota

América-MG: duas vitórias e três derrotas

Prováveis escalações

Palmeiras: Kate Tapia; Poliana, Fe Palermo, Brena, Diany; Amanda Gutierres, Yoreli Rincón, Pati Maldaner, Andressinha, Tainá Maranhão; Rhay Coutinho

Técnico: Camilla Orlando

América-MG: Taluane; Laís Giacomel, Mimi, Maiara e Maísa; Ana Flavia, Rafa Levis e Iara; Emily Arias, Pimenta e Gadu

Técnico: Jorge Victor

Arbitragem

Samia Kelle será a árbitra da partida, acompanhada dos assistentes Izabele de Oliveira e Robson Ferreira.

