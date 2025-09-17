Palmeiras x América-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil feminina
Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil feminina, o Palmeiras recebe o América-MG na Arena Barueri, às 19h (de Brasília).
Onde assistir: a partida será transmitida pela N Sports.
Últimos cinco resultados
Palmeiras: quatro vitórias e uma derrota
América-MG: duas vitórias e três derrotas
Prováveis escalações
Palmeiras: Kate Tapia; Poliana, Fe Palermo, Brena, Diany; Amanda Gutierres, Yoreli Rincón, Pati Maldaner, Andressinha, Tainá Maranhão; Rhay Coutinho
Técnico: Camilla Orlando
América-MG: Taluane; Laís Giacomel, Mimi, Maiara e Maísa; Ana Flavia, Rafa Levis e Iara; Emily Arias, Pimenta e Gadu
Técnico: Jorge Victor
Arbitragem
Samia Kelle será a árbitra da partida, acompanhada dos assistentes Izabele de Oliveira e Robson Ferreira.