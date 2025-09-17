Palmeiras toma sufoco no fim, mas vence o River fora de casa pelas quartas

Nesta quarta-feira, o Palmeiras abriu vantagem na decisão das quartas de final da Copa Libertadores ao vencer o River Plate, por 2 a 1, no jogo de ida. Ainda no primeiro tempo, Gustavo Gómez e Vitor Roque balançaram a rede para o Alviverde no Estádio Monumental Más, em Buenos Aires, na Argentina. Quarta diminuiu para os argentinos na reta final.

Com o resultado, o Verdão colocou fim à sequência de 12 jogos de invencibilidade do River Plate na temporada e fez o rival conhecer sua primeira derrota nesta edição do torneio continental. Enquanto isso, o time de Abel Ferreira mantém seu aproveitamento de 100% na Libertadores.

Próximos jogos de River Plate e Palmeiras

River Plate e Palmeiras voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, em jogo de volta, que acontece no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). O classificado enfrenta o vencedor de LDU x São Paulo.

Antes disso, ambas as equipes têm compromissos pelos torneios nacionais, no sábado. O River Plate enfrenta o Atlético Tucumán, às 21h15, pelo Campeonato Argentino, no Estádio Monumental José Fierro. Já o Palmeiras recebe o Fortaleza, pela 24ª rodada do Brasileirão, às 21 horas, no Allianz Parque.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Palmeiras começou o jogo com bola no pé, tentando envolver o River Plate. Na primeira jogada de ataque com mais liberdade, Flaco López ganhou escanteio. Na cobrança, Andreas Pereira mandou na cabeça de Gustavo Gómez, que cabeceou certeiro e abriu o placar no Monumental para colocar o Verdão em vantagem. Aos 12 minutos, Khellven arriscou de fora da área pela direita e obrigou Armani a espalmar.

Pouco depois, Vitor Roque sofreu falta perto da área e, na cobrança, Andreas Pereira bateu direto, buscando o ângulo, e viu Armani defender. Na sequência, aos 19, o camisa 8 levou perigo à meta do River, novamente. Ele cobrou escanteio na área, Lucas Evangelista cabeceou e acertou a trave. Depois, Andreas recebeu na entrada da área, arriscou a finalização, mas Portillo fez o corte.

A primeira finalização do River foi aos 27 minutos. Paulo Díaz bateu de fora da área e mandou por cima do gol de Weverton. O Palmeiras administrava bem o jogo e não deixava o time argentino crescer. Aos 40, o Verdão voltou a ser fatal no ataque e ampliou o placar. Flaco López recebeu de Andreas e enfiou bom passe para Vitor Roque, que bateu na saída de Armani para fazer 2 a 0.

Segundo tempo

Para a segunda etapa, o River Plate voltou tentando pressionar o Palmeiras, mas esbarrou no bom encaixe defensivo alviverde. Logo no início da etapa final, Acuña cobrou escanteio, Driussi desviou de cabeça, mas sem muito perigo. Cerca de dez minutos depois, Salas também tentou e viu Weverton defendeu. A chance de maior perigo dos argentinos foi aos 17 em batida com desvio. O goleiro do Verdão se atrapalhou na defesa, mas Piquerez afastou.

Aos 29, Acuña recebeu na esquerda e bateu cruzado, para fora. O Palmeiras, com a vantagem no placar, conseguiu ir administrando a partida e passou a se segurar mais e explorar menos o ataque. Com 35 minutos no relógio, o árbitro foi chamado pelo VAR para analisar um possível pênalti de Weverton em Montiel. Após a revisão, foi detectado um impedimento do River.

O River Plate diminuiu o placar aos 43 minutos. Quarta recebeu de Portillo perto da entrada da área e bateu firme para o gol. A bola desviou em Emiliano Martínez e morreu no fundo do gol de Weverton. A equipe argentina ensaiou uma pressão final. Borja finalizou, mas a bola desviou em Gómez e foi para fora. Apesar do sufoco, o Verdão segurou a vitória e leva a vantagem para o Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA



RIVER PLATE 1X2 PALMEIRAS

Local: Estádio Más Monumental, em Buenos Aires (ARG)



Data: 17 de setembro de 2025 (quarta-feira)



Hora: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)



Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)



VAR: Juan Soto (VEN)

Cartão vermelho: Nenhum



Cartões amarelos: Díaz, Acuña, Rivero, Montiel (River Plate); Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Weverton e Facundo Torres (Palmeiras)

Gols: Quarta, aos 43? do 2°T (River Plate); Gustavo Gómez, aos 5? do 1°T, Vitor Roque, aos 40? do 1°T (Palmeiras)

RIVER PLATE: Armani; Díaz (Martínez Quarta), Portillo, Rivero; Montiel, Fernández (Lencina), Pérez (Quintero), Castaño, Acuña; Driussi (Colidio) e Salas (Borja).



Técnico: Marcelo Gallardo

PALMEIRAS: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista (Allan), Andreas Pereira (Raphael Veiga) e Felipe Anderson (Bruno Fuchs); Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres).



Técnico: Abel Ferreira