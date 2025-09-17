Palmeiras terá Andreas Pereira titular contra o River Plate; veja escalações

O Palmeiras está escalado para começar a decidir as quartas de final da Copa Libertadores contra o River Plate nesta quarta-feira. A bola rola para o jogo de ida a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira fez apenas uma mudança na escalação em relação ao time que goleou o Internacional por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado. Andreas Pereira, que estreou contra o Colorado, começa entre os titulares, no lugar de Facundo Torres.

A escalação do Palmeiras, portanto, é: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Sem suspensos, o único desfalque do Verdão é o atacante Paulinho, que se recupera de uma cirurgia na perna direita. O zagueiro Bruno Fuchs e o meia Allan estão pendurados e se forem advertidos com mais um cartão, ficam de fora do jogo de volta, no Allianz Parque.

Do outro lado, o River Plate, do técnico Marcelo Gallardo, tem a seguinte escalação: Armani; Díaz, Portillo, Rivero; Montiel, Fernández, Pérez, Castaño, Acuña; Driussi e Salas.

A equipe argentina não pode contar com o meia Giuliano Galoppo, ex-São Paulo. O atleta foi expulso no confronto de volta das oitavas, contra o Libertad-PAR e cumpre suspensão.

Campanhas de Palmeiras e River Plate na Libertadores

O Palmeiras busca se manter invicto na competição. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Verdão soma até aqui sete vitórias e um empate. Nas oitavas de final, eliminou o Universitario-PER por 4 a 0 no agregado: 4 a 0 na ida e 0 a 0 na volta.

O River Plate, por sua vez, também ainda não perdeu no torneio. A equipe comandada por Gallardo acumula três vitórias e cinco empates. Nas oitavas, eliminou o Libertad-PAR, nos pênaltis, após empatar os duelos de ida (0 a 0) e volta (1 a 1).

Dono da melhor campanha na fase de grupos, o Palmeiras tem a vantagem de decidir em casa. O segundo jogo acontece na próxima quarta-feira, no Allianz Parque.

Como chegam as equipes?

Palmeiras e River Plate vivem bons momentos na temporada. O Alviverde, por exemplo, vem de uma invencibilidade de sete jogos, sendo cinco vitórias e dois empates. No ano, são 54 jogos, 33 vitórias, 13 empates e oito derrotas. O River Plate também soma bons números e não perde desde a Copa do Mundo de Clubes. São 12 jogos de invencibilidade, com seis vitórias e seis empates. Em 2025, disputou 41 partidas: 20 vitórias, 19 empates e apenas duas derrotas.

Arbitragem de River Plate x Palmeiras

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)



Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)



VAR: Juan Soto (VEN)