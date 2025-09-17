Topo

Palmeiras mira ampliar longa invencibilidade contra estrangeiros na Libertadores

17/09/2025 07h00

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, contra o River Plate, pelas quartas de final da Copa Libertadores, carregando uma marca que reforça a solidez do clube no cenário internacional.

A equipe de Abel Ferreira não perde para adversários estrangeiros no torneio continental há mais de dois anos e busca ampliar essa sequência diante do tradicional rival argentino.

A última derrota ocorreu em 5 de abril de 2023, quando o Verdão foi superado pelo Bolívar por 3 a 1, na altitude de La Paz, logo na estreia daquela edição. De lá para cá, foram disputadas 23 partidas contra equipes de fora do Brasil, com 17 vitórias e seis empates.


O retrospecto é ainda mais impressionante se ampliado: somando os compromissos anteriores ao revés na Bolívia, o Palmeiras registra apenas uma derrota nos últimos 34 confrontos contra estrangeiros, acumulando 28 vitórias e seis empates no período.

A consistência internacional do Verdão tem sido um dos pilares da era Abel Ferreira. Sob o comando do português, o clube conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), voltou a figurar de maneira constante entre os semifinalistas e consolidou-se como referência no continente.

Agora, diante do River Plate, adversário que soma tradição e experiência em mata-matas, o Palmeiras terá não apenas o desafio de buscar a vaga, mas também a chance de manter viva uma série que já é histórica.

