Casagrande: Palmeiras é favorito contra o River, mas não no jogo de hoje

O Palmeiras é favorito para avançar contra o River Plate nas quartas da Libertadores, avalia Walter Casagrande no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O colunista pondera, no entanto, que o jogo de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, é um grande desafio para o time de Abel Ferreira.

Eu acho o Palmeiras melhor que o River. A camisa do Palmeiras, nesse momento, tá mais pesada na América do Sul. É uma equipe temida, todo mundo conhece, mesmo o treinador, o Abel super vencedor. Eu acho o Palmeiras favorito pra classificação. Não hoje. O favoritismo que interessa é o favoritismo da classificação, não de um jogo ou de outro. Casagrande

O Palmeiras é favorito, mas o River Plate é um grande desafio, pelo Monumental, pela tradição que tem o River Plate. Até mesmo pelo investimento, hoje tem uma reportagem no UOL sobre isso: o River Plate tem investimento no nível do Flamengo, 300 e poucos milhões. Então, não é um time coitadinho da Argentina, que não tem dinheiro, não —- eles investiram bem e tem uma comparação boa com o Palmeiras. É um grande jogo com o Palmeiras favorito e o Gallardo tendo que dar respostas. Casagrande

Na avaliação de Casagrande, voltar da Argentina com um empate seria um bom resultado para decidir a vaga na semifinal no Allianz Parque, mas o Palmeiras tem condições de vencer.

"Um empate seria legal para o Palmeiras, mas o Palmeiras tem possibilidade de ganhar o jogo. O River é um time perigoso, até por causa da história, por causa da camisa, você tem que ficar atento. Não dá pra jogar com o River sabendo que você é melhor e achar que tá tudo certo, não tá tudo certo, é um risco, mesmo sendo inferior — se o Palmeiras vacilar, pode tomar dois, três gols, sabe? Então, tem que jogar o jogo do jeito que o Palmeiras sempre joga fora de casa e tentar ganhar o jogo."

'Números de Abel fora de casa na Libertadores são espantosos'

Casagrande ressaltou a impressionante marca do Palmeiras de Abel Ferreira fora de casa na Libertadores, com 70% de aproveitamento: em 29 jogos, são 20 vitórias, 6 empates e 3 derrotas.

Todas as vezes que eu me deparo com os números do Abel Ferreira na Libertadores é um negócio de outro mundo. A gente tentou normalizar ou se acostumou, mas assim, é um absurdo o que o Palmeiras do Abel Ferreira faz na Libertadores — os números são espantosos.

Tanto que, nesses cinco anos, o Palmeiras passou. Tradicionalmente, o São Paulo tinha os melhores números de brasileiros na Libertadores, né? Mas nesses últimos cinco anos o Palmeiras passou em número de vitórias, em número de participações, igualou em título, em número de final, em número de gols marcados — o Palmeiras passou o São Paulo em praticamente todos os feitos na Libertadores por conta dessa era do Abel. É realmente espantosa a era Abel na Libertadores. Casagrande

O UOL News Esporte adiantou qual o time provável do Palmeiras contra o River no Monumental de Núñez.

Abel Ferreira deve levar a campo: Weverton, Giay/Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista/Andreas Pereira, Felipe Anderson e Facundo Torres; Flaco López e Vitor Roque.

