Palmeiras bate América-MG e avança às quartas da Copa do Brasil feminina

17/09/2025 21h22

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Brasil feminina, o Palmeiras recebeu o América-MG na Arena Barueri, venceu por 3 a 0 e avançou à próxima fase. Tainá Maranhão, Laís Estevam e Brena balançaram as redes para o Verdão.

Com o triunfo, o Alviverde carimbou seu passaporte para as quartas de final do torneio e agora aguarda o sorteio realizado pela CBF para saber quem irá encarar. Do outro lado, ao ser superado, o clube mineiro se despediu da competição.

O Palmeiras retorna aos gramados na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), quando visita a Ferroviária, pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. No sábado, às 15h, o América-MG recebe o Itabirito, pela primeira fase do Campeonato Mineiro.


O placar foi inaugurado pelo Palmeiras aos 16 minutos do segundo tempo. Em cruzamento pela esquerda, Tainá Maranhão se antecipou à marcadora e desviou de cabeça para marcar.

Aos 36 minutos da etapa complementar, o Palmeiras aumentou a diferença, desta vez com Laís Estevam que, em novo cruzamento na área do América-MG, concluiu firme.

O Palmeiras ampliou sua vantagem aos 49 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio fechada, Brena arrematou rasteiro e fechou a conta.

