Palmeiras aposta na boa fase do ataque para surpreender River nas quartas da Libertadores

A dupla formada por Flaco López e Vitor Roque tem liderado o Palmeiras com gols e assistência e trouxe um novo norte para a equipe comandada por Abel Ferreira, que é alvo de críticas e, no nono mês da temporada, encontrou um time-base capaz de jogar bem e conquistar importantes resultados. Nesta quarta-feira, às 21h30, a formação será posta à prova novamente ao iniciar a busca por uma vaga na semifinal da Copa Libertadores, no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, diante do River Plate.

Nos últimos seis jogos, Roque e López foram escalados juntos como titulares. A dinâmica do ataque mudou e o time passou a ser mais efetivo. O camisa 9 marcou cinco gols nesse período e deu quatro passes para gol, enquanto o argentino foi às redes em quatro ocasiões. Com essa formação, o Palmeiras não perdeu: quatro triunfos e dois empates.

Após a goleada sobre o Internacional (4 a 1), o Palmeiras teve poucos dias de treinamento, mas a comissão técnica portuguesa, satisfeita com o encaixe do time, não deve promover muitas alterações. Com o comando do ataque bem avaliado, restam algumas dúvidas na lateral-direita e meio-campo.

Khellven teve ótima participação no último jogo e ganhou a posição, mas Giay tem características mais defensivas, que podem ser importantes para conter a velocidade do River Plate.

No meio, Lucas Evangelista também mostrou que pode ser titular. Andreas Pereira, contratado recentemente, é uma sobre. Mais adiante, Felipe Anderson está consolidado, porém seu parceiro ainda não. Ele já atuou com Facundo Torres e Mauricio. Outros ainda podem ser considerados, como Raphael Veiga, Allan, Ramón Sosa e até mesmo Andreas Pereira.

Antes do jogo com o River, o uruguaio Torres analisou o confronto e exaltou a dedicação do time alviverde para sair de Buenos Aires com a vitória. "A gente tem de desfrutar com muita responsabilidade e fazer de tudo para conquistar a vitória e passar de fase. Vamos à luta e dar o nosso 100%. Será uma partida duríssima, com as duas equipes competindo por sua camisa, dando o máximo, e que estejamos inspirados para buscar a vitória", disse o atacante.

Uma preocupação do Palmeiras é o desempenho em casa em confrontos mata-mata. O retrospecto em torneios deste tipo mostra que o resultado como visitante será determinante para o time alviverde avançar às semifinais. O Palmeiras não ganha um jogo em casa em fase eliminatória da Libertadores desde as oitavas de final de 2022.

Atento a esta circunstância, Marcelo Gallardo, técnico do River Plate diz esperar um confronto parelho. "Vamos fazer com que seja favorável para nós no primeiro jogo. Se não der, vai ter muita coisa em jogo no segundo."

Pelo lado do River Plate, a expectativa é de que a casa lotada empurre o time rumo à vitória. A equipe não vive sua melhor fase apesar de ter vencido seus últimos dois jogos. A percepção de que o conjunto mostra menos do que pode é semelhante àquela que se abateu sobre o Palmeiras especialmente no Mundial de Clubes e após as derrotas para o Corinthians no Paulistão e na Copa do Brasil.

"É importante jogarmos com inteligência e presença coletiva. O Palmeiras defende muito bem, é forte fisicamente e não precisa de muito volume para fazer gols. É direto e pode criar perigo com seus atacantes", analisou Marcelo Gallardo, técnico do River.

FICHA TÉCNICA

RIVER PLATE X PALMEIRAS

RIVER PLATE - Armani; Montiel, Paulo Díaz, Martínez Quarta (Rivero) e Acuña; Castaño, Enzo Pérez e Nacho Fernández; Quintero (Portillo), Maxi Salas e Driussi. Técnico: Marcelo Gallardo.

PALMEIRAS - Weverton; Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Felipe Anderson e Facundo Torres (Mauricio); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Jesus Valenzuela (VEN).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG).