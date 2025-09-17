Onde vai passar River Plate x Palmeiras pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Topo

River Plate e Palmeiras duelam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

Com casa cheia, o River Plate quer abrir vantagem no confronto. Os argentinos eliminaram o Libertad na fase anterior do mata-mata.

O Palmeiras eliminou o Universitario. O Alviverde soma sete jogos de invencibilidade na temporada, com cinco vitórias no período. O jogo de volta acontece no dia 24, no Allianz Parque, em São Paulo.

River Plate x Palmeiras -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 17 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG)
  • Transmissão: Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

